PP siatkarzy: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w finale

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała we Wrocławiu Jastrzębski Węgiel 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) w półfinale Final Four Pucharu Polski siatkarzy i awansowała do finału turnieju.

Zdjęcie Trener ZAKSY, Ferdinando Di Giorgi /Krzysztof Świderski /PAP

W drugim półfinale PGE Skra Bełchatów zagra z Lotosem Trefl Gdańsk.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Dawid Konarski, Kevin Tillie, Mateusz Bieniek, Benjamin Toniutti, Sam Deroo, Łukasz Wiśniewski - Paweł Zatorski (libero) - Patryk Czarnowski, Dominik Witczak, Rafał Buszek.

Jastrzębski Węgiel: Lukas Kampa, Jason Derocco, Grzegorz Kosok, Maciej Muzaj, Salvador Hidalgo, Damian Boruch - Jakub Popiwczak (libero) - Marcin Ernastowicz, Patryk Strzeżek.

Finał zostanie rozegrany w niedzielę, początek o godz. 14.45.