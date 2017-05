Piotr Gruszka asystentem selekcjonera reprezentacji Polski

Piotr Gruszka dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski, gdzie będzie pełnił funkcję asystenta selekcjonera Ferdinando De Giorgiego. Jednocześnie były siatkarz pozostaje na stanowisku trenera GKS-u Katowice.

O możliwej współpracy pomiędzy De Giorgim a Gruszką mówiło się już na początku roku i już wtedy działacze z Katowic zapowiadali, że nie będą mieć nic przeciwko współpracy trenera GKS-u z reprezentacją. Wyrażeniem zgody na objęcie posady przez Gruszkę jedynie potwierdzili wcześniejsze słowa.

- GKS wyraził zgodę na pracę Piotra Gruszki w sztabie reprezentacji Polski. Obowiązki wynikające z pracy trenera w klubie i w reprezentacji nie będą ze sobą kolidowały. Co więcej, jesteśmy dumni z docenienia naszego trenera. Uważamy, że jego doświadczenie zdobyte podczas 450 występów w biało-czerwonej koszulce pomoże obecnej reprezentacji w odniesieniu kolejnych sukcesów. Z kolei praca w sztabie kadry to okazja, by Piotr Gruszka jeszcze bardziej poszerzył swój warsztat, co przyniesie korzyści również GieKSie. Naszemu trenerowi, jak i całej reprezentacji, życzymy powodzenia w nadchodzącym sezonie - poinformował Wojciech Cygan, prezes GKS-u Katowice, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

- To bardzo miłe, że ktoś docenił moją pracę i chce skorzystać z mojego doświadczenia. Spędziłem w kadrze dużą część życia i doskonale wiem, jak wyglądają zmagania na arenie międzynarodowej. Trener De Giorgi przedstawił mi swój pomysł na reprezentację i okazało się, że w bardzo podobny sposób podchodzimy do tego tematu. Chcemy stworzyć mocną grupę z charakterem i swoją tożsamością, której cel będzie prosty - wygrywać jak najwięcej - zapowiedział Gruszka.

Prowadzony przez Gruszkę GKS Katowice zajmuje 10. miejsce w tabeli Plusligi. Nowy asystent selekcjonera ma na koncie 450 występów w reprezentacji, co czyni go rekordzistą pod tym względem.

WG