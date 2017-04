Paweł Zagumny kończy karierę. Marcin Nowak: Duża strata

Paweł Zagumny sobotnim meczem o 9. miejsce PlusLigi z GKS-em Katowice pożegnał się z warszawskimi kibicami. AZS Politechnika Warszawska wygrała 3:1, a 39-letni zawodnik, który po sezonie kończy karierę, został wybrany MVP spotkania.

Obie drużyny prowadzili byli koledzy "Gumy" z boiska, Jakub Bednaruk oraz Piotr Gruszka, a na Torwarze pojawił się również Marcin Nowak.



"Na pewno duża strata dla polskiej siatkówki, ale kiedyś karierę musiał skończyć i teraz czekajmy na następców" - stwierdził Marcin Nowak.



"Sentyment i wielka duma, że miałem przyjemność grać z takim człowiekiem przez niemal całe swoje siatkarskie życie. Cieszę się, że zostaje przy siatkówce" - powiedział Piotr Gruszka.



Od przyszłego sezonu Zagumny będzie pełnił funkcję dyrektora sportowego AZS-u Politechniki.



Popularny "Guma" to żywa legenda polskiej siatkówki. Bronił barw reprezentacji Polski przez 18 lat. W koszulce z orłem na piersi rozegrał ponad 400 spotkań. Ma na koncie dwa medale mistrzostw świata (złoto 2014 i srebro 2006), mistrzostwo Europy (2009), triumf w Lidze Światowej (2012) i srebrny medal Pucharu Świata (2011). Wystąpił na czterech igrzyskach olimpijskich (1996, 2004, 2008 i 2012). Uroczyste pożegnanie z reprezentacją miało miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku podczas meczu Gwiazd Polskiej Siatkówki z Gwiazdami Światowej Siatkówki.



Paweł Zagumny w swojej bogatej karierze grał w wielu klubach: Czarnych Radom, Bosmanie Morze Szczecin, AZS UWM Olsztyn, ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle. Występował też we Włoszech (Edilbasso Padwa) i w Grecji (Panathinaikos Ateny). Od dwóch lat prowadził grę AZS Politechniki Warszawskiej.

