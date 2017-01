Orlen Liga: Impel Wrocław – Atom Trefl Sopot 3:1

Impel Wrocław pokonał Atom Trefl Sopot 3:1. Tym samym wrocławianki umocniły się na drugim miejscu w tabeli. Pierwszy wciąż jest niepokonany Chemik Police.

Zdjęcie Siatkarki Impelu Wrocław Monika Ptak (L) i Natalia Mędrzyk (C) oraz Martyna Łukasik (P) z Atomu Trefl Sopot podczas meczu Ekstraklasy /Maciej Kulczyński /PAP

Do wiceliderek z Wrocławia przyjechały sopocianki, które zajmują 10. miejsce, jednak mają dwa mecze zaległe. To zwiastowało emocjonujące widowisko, co potwierdziło się już w pierwszym secie, w którym walka toczyła się punkt za punkt. Tuż po przerwie technicznej wrocławianki wyszły na czteropunktowe prowadzenie, jednak błyskawicznie Atom dogonił gospodynie. Ostatecznie set zakończył się grą na przewagi, w której lepiej poradził sobie Impel.

W drugim secie Impel wypracował sobie szybko kilku-punktową przewagę, jednak przy stanie 13:9 role odwróciły się i to Atom Trefl zaczął grać zdecydowanie lepiej. To sprawiło, że sopocianki wyrównały stan meczu.

W trzecim secie wrocławianki nie popełniły tego samego błędu. Błyskawicznie wyprowadziły pięciopunktową przewagę, a potem tylko ją powiększały. Ostatecznie seta wygrały do 16.

Czwarty set to zacięta walka punkt za punkt. W końcówce Impel osiągnął trzypunktową przewagę i nie dały sobie odebrać zwycięstwa zwyciężając ostatecznie do 19. Mecz zakończyła Megan Courtney pięknym atakiem z drugiej linii.



W innym spotkaniu 18. kolejki Orlen Ligi, Developres SkyRes Rzeszów nie miał problemów z pokonaniem ENEA PTPS Piła. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 (25:21, 25:17, 25:10).

Impel Wrocław – Atom Trefl Sopot 3:1 (26:24, 22:25, 25:16, 25:19)

Impel Wrocław: Andrea Kossanyiova, Agnieszka Kąkolewska, Joanna Kaczor, Natalia Mędrzyk, Monika Ptak, Micha Hancock - Agata Sawicka (libero) - Katarzyna Konieczna, Izabela Bałucka, Megan Courtney.

Atom Trefl Sopot: Natalia Gajewska, Magdalena Damaske, Małgorzata Skorupa, Karolina Goliat, Beata Mielczarek, Justyna Łukasik - Anna Bodasińska (libero) - Klaudia Kulig (libero), Martyna Łukasik, Joanna Grzmocińska, Karolina Bednarek, Dominika Mras.