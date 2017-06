MŚ U-21 siatkarzy: Polacy bez straty seta awansowali do drugiej rundy

Polscy siatkarze bez straty seta awansowali do drugiej rundy mistrzostw świata do lat 21. W czeskim Brnie pokonali kolejno Maroko, gospodarzy i Kanadę. Kolejne spotkanie rozegrają we wtorek.

Zdjęcie Młodzi Polacy są już w drugiej rundzie MŚ /www.fivb.org

W kadrze prowadzonej przez Sebastiana Pawlika są zawodnicy, którzy już w ubiegłym sezonie z sukcesami grali w PlusLidze. Jest także Jakub Kochanowski, który ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji.

Przed turniejem Polacy zapowiadali, że jadą do Czech po złoty medal. "Tylko to nas interesuje" - zapewniał libero Mateusz Masłowski.