Polskie siatkarki awansowały do drugiej rundy mistrzostw świata do lat 20, rozgrywanych w Meksyku. "Biało-czerwone" wygrały dwa z trzech meczów i zajęły drugie miejsce w grupie B.

Dzięki temu podopieczne Wiesława Popika w drugiej rundzie trafiły do grupy E, w której zmierzą się z drużynami Brazylii, Rosji i Turcji. Mecze zostaną rozegrane od środy do piątku w Cordobie. Dwa najlepsze zespoły awansują do półfinału, a trzeci i czwarty zagrają o miejsca 5-8.

Mistrzostwa świata potrwają do niedzieli.