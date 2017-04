Młodzi polscy siatkarze awansowali na mistrzostwa świata

Reprezentacja Polski siatkarzy U-19 pokonała w węgierskim Gyor Finlandię 3:1 w mistrzostwach Europy. "Biało-czerwoni" zapewnili sobie udział w czempionacie globu w Bahrajnie.

Zdjęcie Polscy kadeci zagrają w mistrzostwach świata /www.cev.lu

Finowie zawiesili wysoko poprzeczkę Polakom. Pierwszego seta Skandynawowie wygrali pewnie 25:17. Nasi siatkarze mieli duże problemy ze skończeniem ataku, a także w przyjęciu zagrywki.



Drugi set rozpoczął się źle dla "Biało-czerwonych". Na szczęście, nasi zawodnicy zmobilizowali się i szybko odrobili straty. Emocjonująca końcówka należała do Polaków, a decydujący punkt zdobyli zatrzymując atak Oskariego Keskinena.



W trzecim i czwartym secie gra naszego zespołu wyglądała już dużo lepiej. Podopieczni Macieja Zendela wygrali całe spotkanie 3:1.



"Jesteśmy szczęśliwi, bo awansowaliśmy na mistrzostwa świata, a to była nasz cel. Przeciwko finom nie graliśmy zbyt dobrze, ale ciesze się, że wystarczyło to do zwycięstwa" - powiedział trener reprezentacji Polski Maciej Zendel.



"Początek meczu był okropny w naszym wykonaniu. Przegraliśmy pierwszego seta, ale nie poddaliśmy się. Walczyliśmy o każdy punkt. Wygraliśmy i to się liczy" - stwierdził kapitan "Biało-czerwonych" Szymon Jezierski.



Polakom do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz o 5. miejsce ME. Rywalem "Biało-czerwonych" będą Francuzi lub Belgowie.



Polska - Finlandia 3:1 (17:25, 27:25, 25:16, 25:21)

Polska: Jezierski (1), Grygiel (28), Czyrniański (2), Firtsz (9), Rajsner (10), Adamczyk (4), Szymura (libero) oraz Rajchelt (1), Kapica (2), Stolc, Slugocki (9), Michalak (11)



Finlandia: Valimaa (7), Sosunoff (8), Karjarinta (1), Keskinen (17), Suihkonen (19), Pollanen (7), Breilin (libero) oraz Nikula, Vaananen, Makinen (1), Rakho, Rasanen (2)