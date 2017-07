ME siatkarzy. Polacy w środę zaczynają treningi

Polacy w środę rozpoczną treningi przed mistrzostwami Europy. Zawodnicy do Spały przyjadą we wtorek wieczorem. Turniej, który jest organizowany w Polsce, rozpocznie się 24 sierpnia.

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski siatkarzy Ferdinando De Giorgi /www.fivb.org

Trochę więcej wolnego będą mieli Jakub Kochanowski, Bartosz Kwolek i Tomasz Fornal. Cała trójka w niedzielę wywalczyła wraz z kadrą do lat 21 złoto mistrzostw świata. W poniedziałek zostali powołani do "dorosłej" reprezentacji. Podczas gdy Kochanowski już w niej debiutował, to dla Kwolka i Fornala będzie to pierwsza okazja trenowania z zespołem Ferdinando De Giorgiego.

- Cały plan przygotowań jest ustalony, ale dogrywane są właśnie szczegóły. "Młodzi" dostali parę dni więcej odpoczynku, bo są po trudnym turnieju. Do Spały przyjadą później, ale jeszcze konkretny termin nie został ustalony - powiedział rzecznik prasowy reprezentacji Mariusz Szyszko.

Kadra włoskiego szkoleniowca miała teraz wolne. Po tym jak Polacy nie zakwalifikowali się do Final Six Ligi Światowej, trener dał im ponad dwa tygodnie wolnego. Jedni wyjechali do ciepłych krajów, inni postawili na odpoczynek w kraju oraz podleczenie drobnych kontuzji.

Wiadomo, że sztab szkoleniowy, do którego należą oprócz De Giorgiego także Piotr Gruszka i Oskar Kaczmarczyk dąży do tego, by zorganizować w Spale sparingi. Te mają pomóc w przygotowaniach do mistrzostw Europy, które zainaugurowane zostaną meczem z Serbią na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- Na razie żadnych szczegółów jeszcze nie możemy podać, ale na pewno sztab będzie chciał rozegrać trochę więcej meczów kontrolnych. Rozmowy z potencjalnymi rywalami trwają. Mamy też Memoriał Huberta Jerzego Wagnera - dodał Szyszko.

Towarzyski turniej odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia w Krakowie. Będzie to już ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed mistrzostwami Europy.

De Giorgi w kadrze postawił na młodość. Wśród 22 powołanych siatkarzy jest tylko sześciu zawodników, którzy w 2014 roku wywalczyli mistrzostwo świata. Są nimi: Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Karol Kłos, Michał Kubiak, Rafał Buszek i Paweł Zatorski.

W Spale kadra będzie do mistrzostw Europy z przerwą na turniej w Krakowie. W fazie grupowej ME Polacy zmierzą się kolejno z Serbią, Finlandią i Estonią.