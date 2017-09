ME siatkarek. Azerbejdżan w ćwierćfinale

Rozpoczęło się zaskakująco, ale siatkarki Azerbejdżanu pokonały w Baku Niemki 3:1 (19:25, 25:19, 25:18, 25:18) i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Oba zespoły były grupowymi rywalami "Biało-czerwonych".

Zdjęcie Siatkarki Azerbejdżanu cieszą się podczas meczu z Niemkami /PAP/EPA

Polki z dwoma zwycięstwami (z Niemcami 3:2 i Węgrami 3:1) zajęły drugą lokatę.



W środowym spotkaniu play off zmierzą się z trzecim zespołem z grupy C - Ukrainą lub Turcją. Oba zespoły zmierzą się w poniedziałek wieczorem.



Niemki z kolei o awans do najlepszej ósemki turnieju zagrają z Bułgarią. Z grupy C awans do 1/4 finału wywalczyły Rosjanki.

Grupa A:

Niemcy - Azerbejdżan 1:3 (25:19, 19:25, 18:25, 18:25)

tabela

1. Azerbejdżan 3 9 9-1

2. Polska 3 5 6-6

3. Niemcy 3 4 6-7

4. Węgry 3 0 2-9