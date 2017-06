Mariusz Wlazły poprowadzi treningi dla łódzkich uczniów

Ponad 160 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zaprosił do wspólnych zajęć Mariusz Wlazły. W sobotę i niedzielę w Łodzi zakończy się kolejny cykl treningów z siatkarskim mistrzem świata, które w tym roku odbyły się też w Wieluniu, Koluszkach i Krakowie.

Zdjęcie Mariusz Wlazły (z prawej) /AFP

Jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej siatkówki po raz drugi w okresie wolnym od ligowego sezonu poświęca swój czas najmłodszym adeptom sportu, prowadząc z nimi zajęcia ogólnorozwojowe oraz typowo siatkarskie.

Reklama

- Każdy z nas ma na tyle dużo serca w sobie, że stara się jakoś pomagać innym. Ja znalazłem coś dla siebie w treningach z dziećmi, które dają mi mnóstwo pozytywnej energii, choć bywają bardzo wyczerpujące - powiedział Wlazły podczas wtorkowej konferencji prasowej w Łodzi.

Były reprezentant kraju zaznaczył, że cieszy go ponowne zainteresowanie najmłodszych sportem, z którego można czerpać wiele wrażeń. "Sport nie tylko uczy nas pracy w grupie, ale również wytwarza w nas bardzo dużo pozytywnych cech, które można później wykorzystać w codziennym życiu. Myślę, że te spotkania właśnie temu służą" - tłumaczył.

Obecny na konferencji wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela dodał, że zachęcanie młodego pokolenia do aktywności fizycznej przynosi znakomite efekty. "Wdrożenie unikatowego projektu +Mój przyjaciel wf+ zaowocowało w pierwszym roku zmniejszeniem o 30 proc. liczby zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. To m.in. zasługa naszych znakomitych sportowców, którzy propagują zdrowy styl życia i łowią nowe talenty" - wskazał.

W sobotę i niedzielę w Łodzi Wlazły poprowadzi dwa ostatnie tegoroczne treningi, które przypominają popularne campy Marcina Gortata. W tym roku utytułowany siatkarz spotkał się wcześniej z uczniami w rodzinnym Wieluniu oraz Koluszkach i Krakowie.

- Formuła jest podobna do tej z ubiegłego roku, jednak są inne ćwiczenia. Nie chcemy się powtarzać. Siatkówka jest niezwykle technicznym sportem, w którym różne elementy można wykonywać wiele razy, ale w inny sposób. Nie chodzi nam o to, by zanudzać dzieci. Chcemy, by nauczyły się czegoś przez fajną zabawę - przyznał atakujący PGE Skry Bełchatów.

Poinformował, że pierwszego dnia zajęć w Łodzi weźmie w nich udział ok. 80 uczniów łódzkich podstawówek, a w niedzielę podobna grupa z gimnazjów.

Mistrzowi świata w treningach będą pomagać byłe mistrzynie Europy - m.in. Izabela Bełcik i Sylwia Pycia. Zajęcia składają się z kilku części. W pierwszej, sportowej, uczestnicy poprzez zabawę uczą się technik siatkarskich. Później czeka ich rywalizacja z drużyną Wlazłego. Jest też część teoretyczna, w której kapitan PGE Skry zadaje dzieciom pytania o piłce siatkowej, swoim klubie i reprezentacji Polski. Całość trwa ok. trzech godzin, a dla dzieci oprócz atrakcji sportowych są też przygotowane nagrody.

Wlazły przyznał, że w czasie zajęć wyłapuje siatkarskie talenty, którym stara się później pomagać.

Treningi w łódzkiej hali przy ul. Małachowskiego zaplanowano w sobotę od godz. 14, a niedzielę od 12. Listy są zamknięte, jednak każdy będzie mógł przyjść i obejrzeć, jak wyglądają treningi z Mariuszem Wlazłym.