​Mariusz Wlazły po porażce w Lidze Mistrzów z Cucine Lube Civitanova 1:3

Mariusz Wlazły w starciu I rundy play-off z Cucine Lybe Civitanovą był liderem PGE Skry Bełchatów. Zdobył 23 pkt, popisał się trzema asami. Nie wystarczyło to jednak na pokonania faworytów do wygrania Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Mariusz Wlazły atakuje, Cwetan Sokołów próbuje blokować. /Marek Klinski /PAP Siatkówka PGE Skra Bełchatów – Cucine Lube Civitanova 1:3 w Lidze Mistrzów

Mariusz Wlazły, mimo porażki 1:3, pogratulował po meczu swojemu koledze z zespołu - Michałowi Winiarskiemu.

- Dla Michała nie był to prosty mecz, cieszę się, że Michał się odnalazł fizycznie, pomógł zespołowi i to jest ważne. Dlatego gratulacje jak najbardziej mu się należą. Zagrać po tak długiej przerwie tak ważny mecz i od razu tak dobrze sobie poradzić, to potrafią tylko wielcy zawodnicy - tak w rozmowie z Polsatem Sport chwalił Winiarskiego Mariusz Wlazły.

Lider mistrzów świata z 2014 r. docenił też klasę Włochów.

- W tej edycji Ligi Mistrzów każdy ma świadomość tego, kto jest faworytem. Cucine Lube ma wszystko do tego, żeby wygrać rozgrywki, ale my staramy się przeciwstawić, walczyć o każdą piłkę i pokusić się o zwycięstwo. Tym razem nie wyszło, w niektórych momentach zabrakło szczęścia - uważa Mariusz.

- Zawsze charakteryzowaliśmy się tym, że nie odpuszczamy. Nigdy - podkreśla Wlazły.

