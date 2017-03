LŚ siatkarzy. Brazylia gospodarzem Final Six

Gospodarzem Final Six Ligi Światowej siatkarzy (4-8 lipca) po raz szósty w historii będzie Brazylia. Finał odbędzie się na stadionie piłkarskim Arena da Baixada w Kurytybie. Może on pomieścić 43 tys. widzów.

Zdjęcie Kibice na Arena da Baixada /AFP

Po raz drugi spotkanie najwyższej rangi pod auspicjami FIVB odbędzie się na takim obiekcie. 30 sierpnia 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy pokonali Serbów 3:0 w meczu otwarcia mistrzostw świata, a na trybunach zasiadło 63 tys. kibiców, co było rekordem w historii tej imprezy. Do spotkania obydwu drużyn na tym samym obiekcie dojdzie 24 sierpnia w meczu otwarcia mistrzostw Europy.

Na co dzień gospodarzem Areny da Baixada, która była jedną z aren piłkarskich mistrzostw świata 2014, jest drużyna Atletico Paranaense. Brazylia po raz szósty będzie gospodarzem Final Six. Wcześniej organizowała turniej w Sao Paulo (1993), Rio de Janeiro (1995, 2008, 2015) i Belo Horizonte (2002).

Zdecydowano się zachować formułę LŚ z ubiegłego roku. W tzw. elicie każda z drużyn weźmie udział w trzech turniejach. W każdym z nich do rozegrania są po trzy mecze. Awans do Final Six uzyska pięć zespołów najwyżej notowanych w zbiorczej tabeli oraz Brazylia jako gospodarz turnieju finałowego.

Biało-czerwoni w fazie interkontynentalnej 2017 - podobnie jak w poprzednim sezonie - ani razu nie będą musieli lecieć poza Europę. Rywalizację zainaugurują na początku czerwca wyjazdem do Włoch, a ich przeciwnikami - poza gospodarzami - będą mistrzowie olimpijscy z Rio de Janeiro Brazylijczycy oraz Irańczycy. W tej imprezie dojdzie więc do rewanżu za finał ostatnich igrzysk, w którym "Canarinhos" wygrali z reprezentacją Italii 3:0 (25:22, 28:26, 26:24).