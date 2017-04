LM siatkarzy. Zenit Kazań awansował do Final Four

Zenit Kazań z Wilfredo Leonem w składzie awansował do Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy. Obrońcy tytułu pokonali na wyjeździe inny rosyjski zespół Biełogorie Biełgorod 3:0 w rewanżowym meczu drugiej rundy play off.

Zdjęcie Wilfredo Leon w meczu z Biełogorie Biełgorod /www.cev.lu

Zenit jest głównym faworytem rozgrywek, a ich celem jest triumf w Lidze Mistrzów po raz trzeci z rzędu. Rosyjski zespół może tego dokonać, bo ma w swoim składzie wiele gwiazd światowej siatkówki z Kubańczykiem z polskim paszportem na czele Wilfredo Leonem.



Pierwsze spotkanie w Kazaniu podopieczni Władimira Alekny wygrali 3:1. W rewanżu najbardziej zacięty był drugi set, który obrońcy tytułu wygrali 30:28. Decydujący punkt zawodnicy z Kazania zdobyli blokiem zatrzymując atak weterana siatkówki Siergieja Tietiuchina. Dwa wygrane sety w Biełgorodzie dały im awans do Final Four. Mimo to Zenit nie spuścił z tonu i trzecią partię również rozstrzygnął na swoją korzyść.

Reklama

Wilfredo Leon, który chce dla w reprezentacji Polski, zdobył w tym spotkaniu 15 punktów. "Oczko" więcej uzyskał Maksim Michajłow.

Do turnieju Final Four, który w tym roku odbędzie się w Rzymie (29-30 kwietnia), awansował także zespół Berlin Recycling Volleys. Niemiecki zespół okazał się w dwumeczu lepszy od rosyjskiego Dynama Moskwa (3:2 i 3:2).

Biełogorie Biełgorod - Zenit Kazań 0:3 (22:25, 28:30, 21:25)