LM siatkarzy. PGE Skra Bełchatów i Asseco Resovia Rzeszów walczą o play off

Liderzy grup - Berlin Recycling Berlin i Azimut Modena będą rywalami siatkarzy Asseco Resovii oraz Skry Bełchatów w najbliższej kolejce Ligi Mistrzów. Z polskich drużyn występujących w tych rozgrywkach tylko ZAKSA Kędzierzyn Koźle jest pewna udziału w play off.

Runda grupowa LM wkracza w decydującą fazę. Do zakończenia pozostały dwie kolejki, a tylko sześć zespołów ma w tej chwili zapewniony udział w play off.

W tym gronie są mistrzowie Polski siatkarze ZAKS-y Kędzierzyn Koźle, którzy z kompletem punktów i z zaledwie dwoma straconymi setami prowadzą w grupie A. Podopieczni Ferdinando de Giorgiego we wtorek we własnej hali podejmować będzie belgijskie Noliko Maaseik, które na wyjeździe dość gładko pokonali 3:0. Kędzierzynianie potrzebują zaledwie jednego punktu, by zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie, dzięki czemu mogą zostać rozstawieni przed losowaniem play off.

Znacznie trudniejsze zadania czekają pozostałe dwie polskie drużyny. Skra słabo wystartowała w rozgrywkach, ale po dwóch zwycięstwach nad ACH Volley Lublana, poprawiła swoje notowania. Czwarty obecnie zespół PlusLigi zmierzy się z liderem grupy D Azimutem Modena i każda zdobycz punktowa może przybliżyć bełchatowian do rundy play off. Niespełna dwa miesiące temu w Łodzi musieli jednak uznać wyższość Włochów przegrywając 1:3.

Nadziei na dalszą grę w Lidze Mistrzów nie tracą rzeszowianie, lecz ich sytuacja nie jest łatwa. Podopieczni Andrzeja Kowala zajmują trzecią lokatę z dorobkiem zaledwie czterech punktów i wszystko wskazuje na to, że tego miejsca już nie poprawią, co nie oznacza, że nie mają szans na awans. Do play off zakwalifikują się bowiem po dwie najlepsze drużyny z pięciu grup oraz trzy ekipy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Asseco Resovia we wtorek w Berlinie zagra z Recycling Volleys, z którym wygrali u siebie 3:2. Siatkarz niemieckiego zespołu Robert Kromm jest pełen uznania dla rzeszowian, którzy jego zdaniem są niezwykle doświadczoną drużyną.

"To kompletny zespół i trudno tutaj wskazać jakiegoś kluczowego zawodnika. Dla nas najważniejsze będzie "odczytanie" rozgrywającego Fabiana Drzyzgi, tak byśmy mogli ustawić blok. Pierwszy mecz w Rzeszowie pokazał, że jesteśmy w stanie ich pokonać, bo byliśmy bardzo blisko wygranej. Teraz zagramy bez żadnej presji i możemy się tylko skupić na tym, żeby zagrać najlepszą siatkówkę" - powiedział Kromm, cytowany przez stronę Europejskiej Federacji Siatkówki.

Rywalizacja w fazie grupowej potrwa do 1 marca. Turniej finałowy rozegrany zostanie w dniach 29-30 kwietnia, a organizatorem jego będzie Sir Sicoma Colussi Perugia, który jako gospodarz, ma zapewniony w nim udział.

Program spotkań z udziałem polskich zespołów:

wtorek

LM mężczyzn: Zaksa Kędzierzyn Koźle - Noliko Maaseik (18.00)



LM mężczyzn: Berlin Recycling Volleys - Asseco Resovia Rzeszów (19.30)



LM mężczyzn: Azimut Modena - PGE Skra Bełchatów (20.30)