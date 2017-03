LM siatkarzy. Azimut Modena - Asseco Resovia Rzeszów 3:1

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów przegrali na wyjeździe z Azimutem Modena 1:3 w rewanżowym meczu 1. rundy play off Ligi Mistrzów. Podopieczni Andrzeja Kowala u siebie również przegrali 2:3 i odpadli z rozgrywek. W środę z Champions League pożegnały się dwa inne polskie zespoły ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE Skra Bełchatów.

Zdjęcie Rzeszowianie starają się zablokować Earvina N'Gapetha /www.cev.lu

Pierwszy mecz w Rzeszowie był bardzo zacięty i dostarczył sporo emocji. Powody do radości mieli jednak Włosi, którzy wygrali 3:2. Rzeszowianie nie stali na straconej pozycji, ale faworytem spotkania rewanżowego nie byli.



Od początku spotkania obie drużyny postawiły na mocną, ryzykowną zagrywkę. Rzeszowianie duże kłopoty mieli z serwisem Nemanji Petricia. Dzięki jego postawie w polu zagrywki, a także skuteczności w kontrach Earvina N'Gapetha gospodarze "odskoczyli na 10:7. Potem przewagę powiększyli aż do pięciu punktów (20:15). W tym fragmencie Asseco Resovia miała problemy w przyjęciu, a także ze skończeniem ataku. Gospodarze za szybko uwierzyli, że tego seta mają już w kieszeni. Siatkarze Andrzeja Kowala ruszyli w pościg. Rozegrał się Jochen Schoeps, dobrze spisywał się także Marko Ivović. To właśnie po atomowym ataku Serba rzeszowianie doprowadzili do remisu 22:22. Wtedy sprawę w swoje ręce wziął N'Gapeth. Reprezentant Francji swobodnie minął blok Asseco Resovii dając swojej drużynie setbola (24:23). Chwilę później mocnym serwisem zakończył pierwszego seta. Z zagrywką Francuza nie poradził sobie John Gordon Perrin.

Początek drugiej partii należał do Asseco Resovii, która prowadził 2:0. Włosi jednak szybko doprowadzili do remisu (2:2). Gospodarze nie zwalniali ręki w polu zagrywki. Przy stanie 7:7 potężnym serwisem popisał się Luca Vettori. Sędziowie pokazali aut, ale trener Modeny Lorenzo Tubertini poprosił o wideoweryfikację. Okazało się, że piłka spadła na linię. Pierwsza przerwa techniczna odbyła się przy prowadzeniu Włochów 8:7. Po przerwie Vettori znów mocno zaserwował, ale rzeszowianie dobrze dograli do Fabian Drzyzgi. Błąd poełnił jednak Perrin, który nie trafił w boisko. W następnej akcji Kanadyjczyk zrehabilitował się. Na drugą przerwę techniczną gospodarze schodzili z dwoma "oczkami" w zapasie (16:14). Potem jednak trzy punkty z rzędu zdobyła Resovia. W kolejnych fragmentach oglądaliśmy walkę punkt za punkt do stanu 20:20. Wtedy rozpoczął się koncert rzeszowian w bloku. Dwukrotnie zatrzymany został N'Gapeth. Sfrustrowany Francuz w następnej akcji zaatakował w siatkę. Rozbici Włosi już nie podjęli walki. Ostatni punkt w tym secie zdobył Ivović, który skończył kontrę przyjezdnych.

Rzeszowianie złapali wiatr w żagle. W trzecim secie to oni dominowali na boisku do drugiej przerwy technicznej. Bardzo dobrze spisywali się Ivović, Schoeps i Perrin. Asseco Resovia wypracowała sobie aż pięć punktów przewagi (16:11). Wtedy do pracy zabrali się Włosi. W polu zagrywki pojawił się Petrić, który zagrywką siał spustoszenie w szeregach Asseco Resovii. Przewaga rzeszowian stopniała do jednego punktu (17:16). Kiedy zablokowany został Bartłomiej Lemański na tablicy wyników był remis 18:18. Końcówka tej partii była zacięta. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy, a konkretnie do Vettoriego. To po jego ataku Modena miała setbola, a chwilę później Włoch popisał się znakomitą zagrywką (25:23).

W czwartym secie gospodarze prowadzili już 10:6. Siatkarze Andrzeja Kowala jednak nie zamierzali "odpuścić". Świetnie zagrywał Perrin, a kontry kończyli Ivović i Schoeps. Po asie serwisowym Kanadyjczyka Asseco Resovia zniwelowała straty (10:10). Rzeszowianie grali koncertowo, a w końcówce zbudowali trzy "oczka" przewagi (22:19). Za sprawą N'Gapetha gospodarze doprowadzili do remisu (22:22), ale kiedy Francuz skończył kontrę atakiem z drugiej linii było 23:22 dla Modeny. Po autowym ataku Ivovicia Włosi mieli meczbola. Asseco Resovia jeszcze się obroniła, ale nieudana zagrywka Ivovicia zakończyła mecz.

W kolejnej rundzie Azimut zmierzy się z innym włoskim zespołem Cucine Lube Civitanova.

Azimut Modena - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:23)

RK