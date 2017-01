LM siatkarzy: Asseco Resovia Rzeszów - Cucine Luba Civitanova 0:3

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów przegrali u siebie z włoskim Cucine Luba Civitanova 0:3 w meczu grupy B Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Gavin Schmitt w meczu z Cucine Luba Civitanova /Fot. Darek Delmanowicz /PAP

We włoskim zespole aż roi się od gwiazd. Nazwiska Cwetana Sokołowa, Osmany Juantoreny, Micaha Christensona czy Dragana Stankovicia znane są kibicom siatkówki na całym świecie. Nic więc dziwnego, że hala Podpromie wypełniła się do ostatniego miejsca.



Pierwszy set od początku toczył się pod dyktando gości, którzy na pierwszej przerwie technicznej prowadzili 8:6, a na drugiej 16:12. Kiedy przewaga włoskiego zespołu wynosiła już pięć "oczek" (19:14) wydawało się, że set już jest stracony. Resovia mozolnie odrabiała straty i w końcówce nie zabrakło emocji. Ostatnie słowo należało jednak do siatkarzy Gianlorenzo Blenginiego, którzy wygrali pierwszą partię 25:22.



O drugim secie rzeszowianie pewnie będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Dominacja Włochów była bezdyskusyjna o czym świadczy końcowy wynik. Przyjezdni rozgromili Resovię 25:13.



W trzecim wyrównana walka trwała tylko do pierwszej przerwy technicznej. Potem rywale "odskoczyli". Prym we włoskim zespole wiedli Sokołow i Juantorena. Zwłaszcza Kubańczyk z włoskim paszportem dał się Resovii mocno we znaki zagrywką. Kiedy Junatorena stanął w polu serwisowym było 14:11, a opuścił je dopiero przy stanie 22:12. Wśród gospodarzy grę starali się "pociągnąć" Gavin Schmitt i Thibault Rossard, ale nie mieli wsparcia ze strony kolegów.



Asseco Resovia Rzeszów - Cucine Luba Civitanova 0:3 (22:25, 13:25, 14:25)

Asseco Resovia: Marko Ivović, Bartłomiej Lemański, Gavin Schmitt, Thibault Rossard, Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzga, Damian Wojtaszek (libero) oraz Thomas Jaeschke, Marcin Możdżonek, Lukas Tichacek



Cucine Lube: Davide Candellaro, Micah Christenson, Osmany Junatorena, Dragan Stanković, Cwetan Sokołow, Jiri Kovar, Jenia Grebennikov (libero) oraz Klemen Cebulj, Nicola Pesaresi

Tabela:

M Z P sety pkt

1. Berlin Recycling Volleys 3 2 1 8-4 7

2. Cucina Lube Civitanova 3 2 1 7-3 6

3. Asseco Resovia Rzeszów 3 2 1 6-7 4

4. Dukla Liberec 3 0 3 2-9 1