LM siatkarek: Imoco Volley Conegliano - Chemik Police 2:3

Siatkarki Chemika Police wygrały na wyjeździe z Imoco Volley Conegliano 3:2 w meczu grupy A Ligi Mistrzyń. Podopieczne Jakuba Głuszaka zachowały szansę na awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Zdjęcie Siatkarki Chemika zrewanżowały się Imoco Volley Conegliano za porażkę u siebie /Fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

Chemik dzieli i rządzi na krajowym podwórku. W Orlen Lidze mistrzynie Polski jeszcze nie zaznały goryczy porażki, a ostatnio cieszyły się z triumfu w Pucharze Polski. Gorzej wiedzie się w Lidze Mistrzyń. Po trzech seriach spotkań podopieczne Jakuba Głuszaka miały na koncie tylko cztery punkty i musiały wygrać z Imoco Volley Conegliano, żeby przedłużyć szanse na awans do kolejnej fazy rozgrywek. U siebie Chemik przegrał z włoskim zespołem 2:3.



Mecz był pojedynkiem polskich rozgrywających Joanny Wołosz i broniącej barw Imoco Volley Conegliano Katarzyny Skorupy.



Pierwsza partia była wyrównana i jej losy rozstrzygnęły się w końcówce. Niestety, 25:23 wygrały Włoszki.



W drugim secie Chemik od początku ruszył do natarcia. Bardzo dobrze grę mistrzyń Polski prowadziła Wołosz, a na największe słowa uznania zasłużyła Malwina Smarzek, którą wspierała Madelaynne Montano. Policzanki pewnie wygrały 25:20. W trzecim polski zespół również dyktował warunki na boisku (25:20). Do cennego zwycięstwa brakowało tylko jednej partii.



Włoszki jednak nie zamierzały się łatwo poddać. Spore kłopoty mistrzynie Polski miały zwłaszcza z zatrzymaniem Nicole Fawcett. Trener Głuszak rotował składem i omal nie przyniosło to powodzenia, co Chemik doprowadził do stanu 19:21. Gospodynie na więcej już nie pozwoliły wygrywając 25:20.



Znów tie break zadecydował o zwycięstwie w konfrontacji tych drużyn. Tym razem lepsze okazały się policzanki, które wygrały 15:8 i cały mecz 3:2.