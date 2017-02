LM siatkarek: Chemik Police i Tauron MKS w trudnej sytuacji

Po ostatnich porażkach przed własną publicznością siatkarki Chemika Police i Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza mają już niewielkie szanse na awans do rundy play off Ligi Mistrzyń. Oba polskie zespoły punktów szukać będą w najbliższą środę na wyjazdach.

Zdjęcie Siatkarki Chemika wciąż mają szansę na awans do fazy play off LM /Fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

W obecnym sezonie formuła Ligi Mistrzyń została zmieniona - w rundzie grupowej rywalizuje tylko 16 drużyn, a miejsc w fazie play off jest tylko sześć. Tylko zwycięzcy grup oraz dwie ekipy z drugich miejsc z najlepszym bilansem (ew. trzy, jeśli z najlepszej szóstki zostanie wyłoniony gospodarz Final Four) zagrają w kolejnym etapie rozgrywek. Kolejne cztery zespoły zostaną zakwalifikowane do rundy challenge Pucharu CEV.

Po trzech kolejkach sytuacja polskiego duetu jest bardzo trudna. Policzanki mają na koncie tylko cztery punkty i w perspektywie dwa wyjazdowe pojedynki we Włoszech. W środę zmierzą się z Imoco Volley Conegliano, z którym dwa tygodnie temu przegrały u siebie 2:3. Póki co, Chemik na krajowym podwórku sięga po kolejne trofea, w niedzielę zdobył Puchar Polski, ale włodarzom najlepszej drużyny w Polsce wciąż brakuje sukcesów na arenie międzynarodowej. Mistrzynie Polski by przedłużyć nadzieję na awans do play off, muszą zapunktować we Włoszech.

Tauron z kolei dotąd wygrał tylko jeden mecz - z mistrzem Francji St-Raphael Var VB (3:1). W ostatniej kolejce uległ w Dąbrowie Fenerbahce Stambuł 1:3, z którym teraz zmierzy się na jego terenie. Turczynki wydają się być poza zasięgiem dla wszystkich rywali, w trzech meczach straciły tylko jednego seta. Dąbrowianki z kolei jeśli zdobędą komplet punktów w dwóch ostatnich meczach (zmierzą się na własnym boisku z Azerrail Baku oraz z Francuzkami) mogą zająć drugą lokatę. Kwestią otwartą pozostanie, czy ich dorobek punktowy wystarczy na zakwalifikowanie się do następnej fazy rozgrywek.

W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Pucharu CEV Grot Budowlani Łódź zmierzą się z utytułowanym RC Cannes. Rywalki w ostatnich sezonach regularnie grały w Lidze Mistrzyń, dwukrotnie zdobyły tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu, ale w ubiegłym roku straciły prymat w kraju i nie przebrnęły przez eliminacje do fazy grupowej LM. Łodzianki z dobrej strony zaprezentowały się w Zielonej Górze w turnieju finałowym Pucharu Polski, gdzie dotarły do finału. Z drugiej strony te dwa mecze kosztowały je sporo sił, a czasu na odpoczynek nie będą miały zbyt wiele.

Program spotkań z udziałem polskich drużyn:

środa

Liga Mistrzyń:



Fenerbahce Stambuł - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza (18.30)



Liga Mistrzyń: Imoco Volley Conegliano - Chemik Police (20.30)



Puchar CEV kobiet: Grot Budowlani Łódź - RC Cannes (18.00)