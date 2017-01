LM siatkarek: Chemik Police i Tauron MKS Dąbrowa Górnicza czekają na zwycięstwa

Siatkarki Chemika Police i Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza nie zaliczyły udanej inauguracji w Lidze Mistrzyń. We wtorek polskie zespoły na wyjazdach będą szukać pierwszych zwycięstw, które pozwolą im przedłużyć nadzieję na awans do rundy play off.

Zdjęcie Siatkarki Chemika zagrają we wtorek z Telekomem Baku /Fot. Marcin Bielecki /PAP

Mistrzynie Polski trafiły do mocnej grupy. Na inaugurację rozgrywek przegrały u siebie z Liu Jo Nordmeccanica Modena 1:3. Teraz policzankom przyjdzie się zmierzyć w Baku z Telekomem, który w pierwszym meczu przegrał z inną włoską drużyną Imoco Volley Conegliano 0:3.

Azerska klubowa siatkówka najlepsze lata ma już najwyraźniej za sobą. W zespole Telekomu próżno szukać gwiazd światowego formatu, choć występuje sporo reprezentantek kraju. Dla policzanek wtorkowy pojedynek ma ogromną wagę. Kolejna porażka mocno zmniejszy szanse Chemika na awans do rundy play off, do której awansują tylko zwycięzcy czterech grup oraz dwie lub trzy ekipy z drugich miejsc.

Zupełnie inny rywal czeka na dąbrowianki, które na wyjeździe zmierzą się z Saint Rafael Var VB. Przez wiele lat wizytówką francuskiej siatkówki był Racing Cannes, ale w obecnym sezonie po raz pierwszy w historii w LM wystąpi mało znany klub z Saint Rafael. To rywal w zasięgu Tauronu, który na inaugurację uległ Azerrail Baku 1:3. Z kolei mistrz Francji przegrał na własnym parkiecie z Fenerbahce Stambuł 0:3.

W Pucharze CEV do rywalizacji dołącza ekipa Grot Budowlani Łódź. Trzeci zespół ekstraklasy w pierwszym meczu 1/16 finału zagra w środę wyjeździe z czarnogórskim zespołem Luka Bar. Rewanż w Łodzi odbędzie się 25 stycznia.

Program spotkań z udziałem polskich drużyn:

wtorek

Liga Mistrzyń: Telekom Baku - Chemik Police (14.00)



Liga Mistrzyń: Saint Raphael Var VB - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza (20.30)

środa

Puchar CEV kobiet: Luka Bar - Grot Budowlani Łódź (18.00)