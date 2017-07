Liga Światowa: Rosja - Kanada 0:3

Rosja przegrała 0:3 (23:25, 27:29, 17:25) z Kanadą w meczu grupy J Final Six Ligi Światowej, które odbywa się w brazylijskiej Kurytybie. Dzięki wygranej, Kanadyjczycy jako pierwsi zameldowali się w półfinale rozgrywek.

Zdjęcie Kanadyjczycy zrehabilitowali się za porażkę z Brazylią i w starciu z Rosją pokazali moc /fivb /

Dla "Sbornej" było to pierwsze spotkanie w tegorocznej Final Six. Kanada, którą prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski - Stephane Antiga, w pierwszym starciu uległa 1:3 Brazylii, ale dzięki środowej wygranej, jako pierwsza awansowała do półfinału rozgrywek.



O końcowym układzie tabeli zadecyduje ostatni mecz, w którym Rosjanie zmierzą się z gospodarzami turnieju finałowego.



W drugiej grupie rywalizują Francja, Stany Zjednoczone oraz Serbia.



Liga Światowa - Final Six:

Rosja - Kanada 0:3 (23:25, 27:29, 17:25)