Kołosińska i Brzostek nie zagrają razem w tym sezonie

Najlepsza polska para w kobiecej siatkówce plażowej Kinga Kołosińska i Monika Brzostek w tym sezonie nie będą razem występować. Druga z zawodniczek jest w ciąży.

"Nie odzywałyśmy się za wiele w ostatnim czasie, a to wszystko dlatego, że w najbliższym sezonie nie zagramy razem... Kinga w 2017 roku będzie reprezentować Polskę w parze z Jagodą Gruszczyńską, a ja w 2017 zacznę pełnić rolę mamy" - napisała Brzostek na Facebooku.

Z Kołosińską tworzyła duet na stałe od 2011 roku. Poprzedni sezon był ich najlepszym w karierze. W sierpniu - jako pierwsza kobieca para z Polski - wystąpiły w igrzyskach, w których dotarły do 1/8 finału. W marcowym turnieju World Tour Grand Slam uplasowały się na drugim miejscu. To drugie podium zawodów tej rangi w ich karierze. Dwa lata temu - również jako pierwsze Polki w tej dyscyplinie - wywalczyły medal ME. Stanęły wówczas na najniższym stopniu podium.

Cztery ostatnie lata ich szkoleniowcem był Łukasz Fijałek, którego zastąpił Serb Srdjan Veckov.

Gruszczyńska tworzyła dotychczas boiskową parę z Dorotą Strąg. Podczas przygotowań do sezonu oba duety trenowały razem. Brzostek jeszcze pod koniec lutego brała udział w zgrupowaniu na Teneryfie.