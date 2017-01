Katarzyna Skowrońska-Dolata kończy sezon

Siatkarka Foppapedretti Bergamo, Katarzyna Skowrońska-Dolata nie zagra już w tym sezonie - poinformował klub. Była reprezentantka Polski tydzień temu zerwała więzadła krzyżowe prawego kolana i we wtorek wraca do Polski.

Zdjęcie Katarzyna Skowrońska-Dolata

Dwukrotna mistrzyni Europy kontuzji doznała pod koniec spotkania z Savino Del Bene Scandici. Musiała poczekać kilka dni na diagnozę, ta okazała się najgorsza z możliwych. Zerwane więzadła krzyżowe przednie prawego kolana oznaczają dla niej koniec dobrze zapowiadającego się sezonu.

- Nieoficjalnie wiedziałam już o tym wcześniej, dlatego zdążyłam się już oswoić z tą myślą. Na pewno czuję rozczarowanie, bo bardzo cieszyłam się z powrotu do ligi włoskiej. Trafiłam do fantastycznego zespołu, uważam, że w tej pierwszej części sezonu byłam w dobrej formie. Wszystko się tak fajnie kręciło i za jednym zamachem przestało się kręcić - powiedziała PAP 33-letnia zawodniczka.

We wtorek wraca do Polski, gdzie za kilka dni przejdzie operację. Siatkarką zaopiekuje się lekarz piłkarskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski, który już wcześniej pomagał jej w leczenie innych urazów.

- Do Jacka mam bezgraniczne zaufanie i wiem, że będę w dobrych rękach. Po operacji czeka mnie kilka miesięcy rehabilitacji. Ile? Jeszcze nie wiem, ale też widzę, że to już nie trwa tak długo jak kiedyś. Arek Milik wrócił do treningów zaledwie po czterech miesiącach. Ale jedno jest pewne, w tym sezonie już nie zagram - podkreśliła.

Mimo poważnej kontuzji, dobry nastrój ją nie opuszcza.

- Zdarzają się gorsze rzeczy w życiu. A ja jakoś sobie radziłam "o jednej nodze". Po tym feralnym meczu sama wsiadłam w samochód i wróciłam do domu. Choć nie ukrywam jednak, że wyprowadzanie psów było trochę uciążliwe. O powrocie do siatkówki na razie nie myślę, ale skoro sama dałam radę zejść z boiska, to sama na nie jeszcze wrócę - podsumowała.

Skowrońska-Dolata to obecnie najbardziej utytułowana polska siatkarka. Z reprezentacją zdobyła dwa złote medale mistrzostw Europy (2003, 2005) oraz srebro na Igrzyskach Europejskich (2015). Występowała m.in. w Danterze AZS AWF Poznań, Nafcie Piła, Impelu Wrocław, Asystelu Novara, Scavolini Pesaro, Fenerbahce Stambuł, Rabicie Baku i Evergrande Kanton. Ma na koncie trzy tytuły mistrza Włoch oraz mistrzostwo Turcji, Chin i Azerbejdżanu.

W zespole narodowym po raz ostatni wystąpiła w styczniu 2016 roku w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Po nim ogłosiła zakończenie reprezentacyjnej kariery.