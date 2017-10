FIVB zaprezentowała siatkarską Ligę Narodów

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zaprezentowała Ligę Narodów, której rozgrywki zostaną zainaugurowane w 2018 roku. Liga zrewolucjonizuje siatkarskie zawody, czyniąc ją jednym z najważniejszych turniejów w historii tego sportu. Stałe miejsce w nowych rozgrywkach mają polscy siatkarze. Liga Narodów zastąpi męską Ligę Światową i żeńskie World Grand Prix.

Zdjęcie Polscy siatkarze mają stałe miejsce w Lidze Narodów /www.fivb.org

Siatkarska Liga Narodów - wspólny projekt FIVB, IMG i 21 federacji krajowych - zaprezentuje siatkówkę w bezprecedensowy sposób, bazując na innowacyjnych rozwiązaniach prezentacji tego sportu podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Zarówno w lidze mężczyzn i kobiet 12 zespołów stałych i 4 zespoły pretendujące będą walczyły ze sobą, aby zostać mistrzem siatkarskiej Ligi Narodów. Mecze będą rozgrywane w formacie każdy z każdym. W sumie, w czasie sezonu tych rozgrywek, rozegranych zostanie 130 spotkań, a każdy zespół zagra minimum 15 meczów. Każdy kraj stały będzie gościł przynajmniej jedną grupę. Przekraczając granice technologii, innowacji i transmisji cyfrowej, widzowie w domach zobaczą zmagania sportowców światowej klasy z nowej i zróżnicowanej perspektywy.



Po raz pierwszy FIVB we współpracy z IMG, przejmie pełną kontrolę nad produkcją treści, maksymalizując jakość i promując przykuwającą uwagę narrację z boiska, która będzie łatwa do włączenia się i zrozumienia dla kibiców.

Federacja zapewni również interakcje wewnątrz obiektów poprzez wdrożenie nowej koncepcji aktywnego zaangażowania, w której kibice są włączeni w każdą wymianę. Każdy fantastyczny sportowy moment, kibice będą świętować przez imitowanie sytuacji meczowych, takich jak np. Monster Block, który został już przyjęty przez fanów na całym świecie.



Przemawiając podczas 70. rocznicy FIVB, świętowanej w Paryżu, gdzie ogłoszono siatkarską Ligę Narodów, Prezydent FIVB dr Ary Graca powiedział: "To zwrotny moment w przyszłości naszego sportu. Siatkarska Liga Narodów to najważniejsze zawody w historii FIVB, które zrewolucjonizują sposób w jaki siatkówka jest prezentowana, czyniąc ją bardziej fanocentryczną - umieszczającą naszych kibiców - zarówno tych w hali, jak i przed telewizorami - w sercu każdej akcji. FIVB cieszyło się wielkimi sukcesami w ciągu ostatnich 70 lat. Siatkówka stała się jednym z najbardziej popularnych i powszechnie uprawianych sportów na świecie. Ale zawsze musimy patrzeć przed siebie, aby znajdować sposób w jaki można dalej ewoluować i unowocześniać nasz sport, jako że dążymy do tego by stać się rodzinnym sportem numer jeden na świecie. Siatkarska Liga Narodów pomoże nam zrealizować naszą wizję i wyznaczyć standardy doświadczeń sportowców i widzów.



Ioris Francini, współprzewodniczący WME IMG powiedział: - To niezwykle ekscytujący moment dla rozwoju FIVB i cieszymy się, że odgrywany istotną rolę w siatkarskiej Lidze Narodów. To wyjątkowa inicjatywa i format zapowiadający nową erę w sporcie, dzięki czemu stworzymy jeszcze lepsze doświadczenia dla wszystkich zainteresowanych, począwszy od zespołów i zawodników do fanów i widzów oglądających spotkania poprzez różne platformy medialne. Nasza rola w produkcji meczów na żywo, a także rozpowszechnianie praw medialnych i cyfrowych, cementuje naszą długotrwałą relację z FIVB, która sięga roku 2009. Siatkówka ma przed sobą świetlaną przyszłość.



W rozgrywkach mężczyzn, Brazylia, Włochy, Stany Zjednoczone, Chiny, Serbia, Francja, Argentyna, Iran, Polska, Niemcy, Japonia oraz Rosja będą zespołami stałymi, a Australia, Korea Południowa, Kanada i Bułgaria są czterema wybranymi zespołami pretendującymi.



W turnieju kobiet, Brazylia, Włochy, Stany Zjednoczone, Chiny, Serbia, Holandia, Tajlandia, Turcja, Korea Południowa, Niemcy, Japonia i Rosja są reprezentacjami stałymi, a Argentyna, Dominikana, Polska i Belgia drużynami pretendującymi.



Celem siatkarskiej Ligi Narodów jest podniesienie poziomu sportowych akcji dla fanów i zapewnienie światowej klasy platformy do rywalizacji i rozwoju dla zawodników. Stworzenie rozgrywek o tej samej nazwie dla mężczyzn i kobiet promuje równouprawnienie w siatkówce, a jednocześnie czyni rozgrywki łatwiejszymi i bardziej zachęcającymi do śledzenia.



Oprócz Siatkarskiej Ligi Narodów będzie również drugorzędna Liga Pretendentów (Challenger League) umożliwiając awanse i spadki, co zagwarantuje, że siatkówka pozostanie najbardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym sportem na świecie.

