Ekstraklasa siatkarzy. Trefl Gdańsk prosi kibiców o pomoc

Trefl Gdańsk prosi o pomoc własnych kibiców. W ramach crowdfundingowej akcji, klub chce uzbierać 150 tysięcy złotych, żeby zbilansować budżet klubu w pierwszej części rozgrywek. Akcja potrwa do czwartego października.

W sierpniu Grupa Lotos S.A., która była sponsorem tytularnym Trefla od 2010 roku, poinformowała, że nie przedłuży na kolejny sezon umowy z klubem. W minionych rozgrywkach ta firma przekazała na rzecz siatkarskiej drużyny blisko cztery miliony złotych.

W tej sytuacji gdańscy działacze rozpoczęli negocjacje z nowymi potencjalnymi sponsorami, zwrócili się również bezpośrednio o pomoc do kibiców. W sobotę rozpoczęła się akcja crowdfundingowa "doLEWamy do pełna", która potrwa do 4 października i w ramach tej zbiórki w Treflu planują uzyskać 150 tysięcy złotych.

Klub informuje, że ta kwota "umożliwi zbilansowanie budżetu w pierwszej części rozgrywek", ale jednocześnie podkreśla, że "nikt nie ma pewności, czy 4 października zobaczymy drużynę w pierwszym ligowym meczu na parkiecie Ergo Areny". Zgodnie z terminarzem tego dnia gdańszczanie mają się zmierzyć z ONICO Warszawa.

Każdy może wybrać "nagrodę" za udział w tej akcji i wsparcie gdańskiego zespołu. Przygotowane zostały specjalne okolicznościowe t-shirty, bluzy i koszulki meczowe oraz piłki z podpisami zawodników. Można także wybrać udział w treningu Trefla, obecność siatkarza podczas urodzin lub wieczoru panieńskiego, a także kolację z trenerem Andreą Anastasim. Najniższa kwota wsparcia to 5 złotych.

Na przełomie czerwca i lipca podobną spektakularną akcję, po wycofaniu się sponsora tytularnego, Grupy Energi S.A., przeprowadzono w Czarnych Słupsk. W klubie zabiegano o kwotę 190 tysięcy złotych, która była niezbędna do przedstawienia gwarancji finansowych na 2 miliony złotych i otrzymania licencji na grę w koszykarskiej ekstraklasie. Na hasło "Mamy swoją energię" odpowiedziało 1190 osób, dzięki którym przez 25 dni udało się zebrać 231 tysięcy złotych.