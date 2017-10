Developres SkyRes Rzeszów przed historycznym startem w Lidze Mistrzyń

Siatkarki Developresu SkyRes Rzeszów po raz pierwszy w historii wystartują w Lidze Mistrzyń. We wtorek w drugiej rundzie zmierzą się na wyjeździe z izraelskim Hapoel Kfar Saba. Pozostałe polskie drużyny do rywalizacji przystąpią w kolejnych etapach rozgrywek.

Zdjęcie Siatkarki Developresu cieszą się ze zwycięstwa w meczu z Pałacem Bydgoszcz 3:2 /Fot. Darek Delmanowicz /PAP

Rzeszowianki po zdobyciu brązowego medalu mistrzostw Polski uzyskały prawo startu w Lidze Mistrzyń. Developres by awansować do fazy grupowej, musi przebrnąć przez dwie rundy. Najpierw zmierzą się z Hapoelem Kfar Saba; pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek, a rewanż zaplanowano na 21 października w Rzeszowie. W przypadku awansu, podopieczne Lorenzo Micceliego w kolejnym etapie zagrają ze zwycięzcą pary ZOK Bimal-Jedinstvo Brcko (Bośnia i Hercegowina) - Nova KBM Branik Maribor (Słowenia).

W fazie grupowej, która rozpocznie się 12 grudnia, udział mają zapewniony mistrz i wicemistrz Polski - Chemik Police oraz Grot Budowlani Łódź.

W Lidze Mistrzów także dwa najlepsze polskie zespoły wystąpią od rundy grupowej - ZAKSA Kędzierzyn Koźle i PGE Skra Bełchatów (start zaplanowano na 5 grudnia). Szansę by dołączyć do nich ma Jastrzębski Węgiel, który rywalizację rozpocznie od trzeciej rundy. O awans powalczy ze zwycięzcą dwumeczu Jedinstvo Bemax Bijelo Polje (Czarnogóra) - Omonia Nikozja (Cypr).

Losowanie grup w męskich i żeńskich rozgrywkach odbędzie się 17 listopada.

Czwarty zespół ostatniego sezonu PlusLigi Asseco Resovia Rzeszów wystąpi w Pucharze CEV. W 1/16 finału zmierzy się z fińskim Perungan Pojat Rovaniemi - spotkania zaplanowano na 6 i 20 grudnia.