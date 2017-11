Developres SkyRes Rzeszów awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzyń

Siatkarki Developresu SkyRes Rzeszów awansowały do fazy grupowej Ligi Mistrzyń. W rewanżowym spotkaniu 3. rundy pokonały u siebie słoweński Nova KBM Branik Maribor 3:1 (25:15, 25:20, 20:25, 27:25). Pierwszy mecz zakończyłem się także ich wygraną 3:1.

Zdjęcie Zawodniczki Developresu SkyRes Reszów /Darek Delmanowicz /PAP

Developres po zwycięstwie 3:1 w Mariborze, do awansu do kolejnej fazy rozgrywek potrzebował dwóch wygranych setów. To zadanie zrealizował w nieco ponad 50 minut. Cztery dni temu podopieczne Lorenzo Micellego musiały zostawić sporo zdrowia, by pokonać mistrza Słowenii. Przed własną publicznością brązowe medalistki z poprzedniego sezonu zagrały znacznie lepiej, ale tylko w pierwszej części spotkania. W szeregach gospodyń pierwszoplanową rolę zagrała Helene Rosseaux, która nie tylko imponowała skutecznością w ataku, ale też nie dała się +złamać+ w przyjęciu zagrywki. W pierwszym secie tylko na moment koncentracja uciekała rzeszowiankom, ale kilka uwag Micellego sprawiło, że ich gra wróciła na właściwe tory. Przy stanie 12:10 Developres zdobył pięć punktów z rzędu i Słowenki spasowały.

Reklama

Trener gości Samo Miklavc po pierwszym secie dokonał kilku zmian w swoim zespole, czym trochę zaskoczył polski zespół. Branik prowadził 6:2, 9:4, ale wówczas nastąpił krótki show Rosseaux, która praktycznie samodzielnie wyprowadziła drużynę na prowadzenie (12:9). Jeszcze przez kilka minut Słowenki mogły mieć nadzieję na wygranie seta, ale asy serwisowe Magdaleny Hawryły przesądziły losy dwumeczu.

W tym momencie Micelli mógł sobie pozwolić na zmiany w składzie, dał odpocząć m.in. Rosseaux, lecz brak belgijskiej liderki źle wpłynął na postawę jego zespołu. Zastępująca ją Klaudia Kaczorowska miała duże kłopoty ze skończeniem ataku, a w drugiej części seta zawiódł już cały zespół. Nieco więcej emocji było w czwartej partii, bowiem przyjezdne ze stanu 12:19 doprowadziły do remisu 20:20. Rzeszowianki popełniały mnóstwo błędów i choć sam wynik nie miał istotnego znaczenia, włoski szkoleniowiec nie krył poirytowania postawą swoich siatkarek. Ostatecznie gospodynie wygrały 27:25.

W fazie grupowej LM wystąpi 16 zespołów. Oprócz Developresu zagrają dwie inne polskie drużyny - Chemik Police i Grot Budowlani Łódź. Losowanie odbędzie się 16 listopada.

Marcin Pawlicki



Developres SkyRes Rzeszów - Nova KBM Branik Maribor 3:1 (25:15, 25:20, 20:25, 27:25)

Developres SkyRes: Anna Kaczmar, Monika Ptak, Magdalena Hawryła, Jelena Blagojević, Helene Rosseaux, Adela Helić, Agata Sawicka (libero) - Julia Andruszko, Natalia Gajewska, Ewa Żak, Katarzyna Zabińska.

Nova KBM Branik: Sara Najdić, Marina Kauczicz, Ela Pintar, Anita Soboczan, Alja Jerala, Iza Mlakar, Roosa Koskelo (libero) - Ana Marija Vovk, Ana Mojca Krajnc.