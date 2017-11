Wraca siatkarski Mecz Gwiazd

Do kalendarza ważnych siatkarskich widowisk wraca "Mecz Gwiazd". Rywalizacja Północ - Południe najlepszych zawodników PlusLigi odbędzie się w tym roku 15 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie, przed półfinałowymi spotkaniami FIVB klubowych mistrzostw świata.

Zdjęcie Kibice wybiorą uczestników Meczu Gwiazd /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

"Wracamy do idei rozgrywania "Meczu Gwiazd". Nadarzyła się ku temu doskonała okazja, gdyż w Polsce będą rozgrywane klubowe mistrzostwa świata. Chcemy ten czas wykorzystać także na spotkania z kibicami, dlatego zaprosimy ich na pojedynek najlepszych w Polsce" - powiedział prezes zarządu Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A. Artur Popko.

W "Meczu Gwiazd" wystąpią dwie drużyny - "Północy" i "Południa", każdą z nich poprowadzi duet szkoleniowców. Od piątku 10 listopada na stronie www.plusliga.pl do 5 grudnia będzie trwało głosowanie na dwie meczowe "14".

W drużynie "Północy" wystąpią siatkarze następujących ekip: Trefl Gdańsk, Espadon Szczecin, Łuczniczka Bydgoszcz, Indykpol AZS Olsztyn, ONICO Warszawa, Cerrad Czarni Radom i Cuprum Lubin. Do ekipy "Południa" można wybierać zawodników Jastrzębskiego Węgla, Asseco Resovii Rzeszów, GKS Katowice, Aluronu Virtu Warty Zawiercie, MKS-u Będzin, BBTS-u Bielsko-Biała i Dafi Społem Kielce.

W głosowaniu nie wezmą udziału siatkarze ekip z Bełchatowa i z Kędzierzyna-Koźla, ponieważ obie drużyny walczą o klubowe mistrzostwo świata. Każdą z drużyn "Meczu Gwiazd" poprowadzi duet szkoleniowców, na który też można głosować.

"Fajnie, że znowu zagramy taki mecz. To doskonała reklama i pokaz tego, co mamy najlepszego w PlusLidze. To zresztą nasze wspólne zadanie, by zachęcać ludzi do naszych rozgrywek, a takie show jest właśnie dla kibiców" - uważa Paweł Woicki, rozgrywający Indykpolu AZS Olsztyn.

Marcin Możdżonek z Asseco Resovii dodaje: "Cieszę się, że wraca "Mecz Gwiazd". Liczę, że będzie ze specjalnym scenariuszem, tak, by kibice bawili się przez cały czas. Coś na pewno uda się wymyślić, by zabawić ludzi i przy okazji trochę pograć".

Klubowe mistrzostwa świata rozpoczną się 12 grudnia. Faza grupowa zostanie rozegrana w Opolu i Łodzi, gdzie przez trzy dni osiem najlepszych klubów świata będzie rywalizować podczas 12 meczów. W łódzkiej Atlas Arenie PGE SKRA Bełchatów zmierzy się z Shanghai Volleyball Club, Personal Bolivar i Zenitem Kazań. W tym samym czasie w Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu wystąpi ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która zagra z Cucine Lube Civitanova, Sarmayeh Bank i obrońcą tytułu najlepszego klubu na świecie - brazylijskim Sada Cruzeiro.

"Mecz Gwiazd" - jak planują organizatorzy - będzie początkiem weekendu z najlepszą klubową siatkówką na świecie. W dniach 16-17 grudnia w Tauron Arenie odbędą się decydujące pojedynki.