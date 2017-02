​Wojciech Czayka prezesem Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej

​Wojciech Czayka został nowym prezesem Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej.

Zdjęcie ​Wojciech Czayka; źródło: plusliga.pl /

Dotychczasowy wiceprezes spółki zastąpił Artura Popkę, który w poniedziałek podał się do dymisji.

"W moim życiu pojawiły się nowe wyzwania i projekty, którym chciałbym się poświęcić. Wiem, że nie mógłbym tego dalej łączyć z pracą w Zarządzie PLPS i dlatego podjąłem najtrudniejszą decyzję w swoim życiu - złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa PLPS" - słowa Artura Popki cytuje oficjalny serwis internetowy ligi.

Wojciech Czayka był dyrektorem organizowanych w Polsce mistrzostw Europy i mistrzostw świata, a także rozgrywek Ligi Światowej, World Grand Prix czy turniejów eliminacyjnych. Pełni również funkcje w międzynarodowych strukturach siatkarskich - był m. in. delegatem technicznym CEV oraz nadzorował mecze Ligi Mistrzów, Ligi Światowej czy World Grand Prix.

"Przed nami wielkie wyzwania, którym chcemy sprostać, bo nasze zawodowe ligi od samego początku powstania zakładały sobie, że będą dążyć do perfekcji i wyznaczania trendów w światowej siatkówce. Prezes Artur Popko przez wiele lat dbał o to, by PlusLiga czy ORLEN Liga były rozgrywkami, które wszystkim kojarzą się ze słowem profesjonalne, a poza tym wnosiły do siatkówki mnóstwo nowoczesnych pomysłów i rozwiązań. Moim zamiarem i zarazem celem jest, by nasze zawodowe rozgrywki z każdym dniem stawały się jeszcze doskonalsze. Z pewnością, bez wieloletniej fantastycznej pracy Artura to zadanie byłoby niemal niewykonalne. Dziś jesteśmy silni, a jutro chcemy być jeszcze silniejsi - jako jedna drużyna" - podkreślił nowy prezes zarządu PLPS S.A. Wojciech Czayka.