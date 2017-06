Szymon Romać nowym atakującym PGE Skry

Szymon Romać będzie drugim atakującym PGE Skry Bełchatów w nadchodzącym sezonie ekstraklasy siatkarzy. O pozyskaniu 24-letniego zawodnika, który ostatni sezon spędził w Lotosie Trefl Gdańsk, poinformował we wtorek wieczorem klub z Bełchatowa.

W drużynie prowadzonej przez Andreę Anastasiego Romać wystąpił łącznie w 26 ligowych meczach, zdobywając 78 punktów.



Dla mierzącego 196 cm siatkarza najlepszy w karierze był sezon 2014/2015, w którym zdobył 409 punktów dla Cuprum Lubin, a dobra gra zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski. Atakujący wystąpił w Igrzyskach Europejskich w Baku oraz w Lidze Europejskiej, w której wywalczył brązowy medal.

W PGE Skrze Romać będzie zmiennikiem Mariusza Wlazłego.

Wcześniej do ekipy wicemistrzów Polski dołączyli reprezentacyjny rozgrywający Grzegorz Łomacz, środkowy Patryk Czarnowski oraz włoski szkoleniowiec Roberto Piazza. Do skompletowania kadry brakuje jeszcze dwóch graczy występujących na pozycji przyjmującego, którzy zastąpią kończącego karierę Michała Winiarskiego oraz Bartosza Kurka, który zdecydował się na transfer do tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara.