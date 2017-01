Polska gospodarzem klubowych mistrzostw świata siatkarzy

Tegoroczne klubowe mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się w Polsce - poinformowała w poniedziałek krajowa federacja. Turniej z udziałem ośmiu najlepszych drużyn zostanie zorganizowany w dniach 11-17 grudnia.

Zdjęcie Sada Cruzeiro /www.fivb.org

W mistrzostwach weźmie udział osiem najlepszych drużyn klubowych świata - mistrzowie Europy, Ameryki Południowej i Azji, najlepsza drużyna z kraju-gospodarza oraz ligowi mistrzowie dwóch najlepszych krajów z rankingu FIVB (na 31 grudnia 2016), a także dwa zespoły z "dzikimi kartami".

Reklama

Poprzednie cztery edycje odbyły się w Brazylii. W październiku 2016 roku triumfowała drużyna gospodarzy - Sada Cruzeiro, która pokonała Zenit Kazań 3:0 (25:21, 25:23, 25:15). Taki sam skład decydującego meczu był rok wcześniej.

Jak poinformował w poniedziałek Polski Związek Piłki Siatkowej, międzynarodowa federacja (FIVB) przeprowadziła otwarty przetarg na organizację klubowych MŚ. Najlepiej oceniona została oferta właśnie z Polski.

Prezes FIVB Ary Graca podpisał umowę na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne dwa.

"To będą najlepsze klubowe mistrzostwa świata w historii, zapewniające wspaniałą okazję do zaprezentowania tego, co najlepsze w naszym cudownym sporcie. Polska ma wielką tradycję organizowania wybitnych wydarzeń siatkarskich, o czym świadczą mistrzostwa świata z 2014 roku, a my liczymy na kolejne wielkie show, w którym wezmą udział najlepsi siatkarze na świecie, grający przy najbardziej żarliwej publiczności świata" - powiedział Brazylijczyk.



Faza grupowa zostanie rozegrana w dwóch miastach w dniach 11-14 grudnia, po czym dwa najlepsze zespoły każdej z grup przeniosą się do innego miasta, by spotkać się w fazie finałowej.

Po raz pierwszy odbędzie się specjalny mecz "Legend Siatkówki", z udziałem byłych gwiazd, a na zakończenie odbędzie się gala FIVB.