PlusLiga. Zwycięstwa Espadonu Szczecin i MKS Będzin

Siatkarze Espadonu Szczecin pokonali u siebie Łuczniczkę Bydgoszcz 3:2 w meczu 4. kolejki PlusLigi. Drugie czwartkowe spotkanie również rozstrzygnęło się w tie-breaku. MKS Będzin okazał się lepszy od ONICO Warszawa.

Zdjęcie Siatkarze Espadonu pokonali Łuczniczkę po pięciosetowym boju /Fot. Marcin Bielecki /PAP

Pierwszego seta gospodarze przegrali wyraźnie 14:25. Tak wysoka porażka podziałała na nich mobilizująco, bo drugą partię rozstrzygnęli na swoją korzyść. Potem to goście przejęli inicjatywę. Szczecinianie poderwali się do walki i doprowadzili do stanu 2:2 w setach. W tie-breaku lepsi okazali się szczecinianie.



Pierwszoplanową postacią w zespole Espadonu był Bartłomiej Kluth, który zdobył w tym spotkaniu 23 punkty i został MVP meczu. W zespole Łuczniczki na wyróżnienie zasłużył Metodi Ananiew (20 pkt).



Espadon odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie.

W drugim czwartkowym meczu kibice też oglądali pięciosetowy bój. MKS Będzin pokonał ONICO Warszawa 3:2. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził duet Araujo Rodrigues Rafael - Marcin Waliński. Pierwszy z wymienionych zapisał na swoim koncie 28, a drugi 27 punktów. Tytuł MVP spotkania otrzymał Waliński.

Espadon Szczecin - Łuczniczka Bydgoszcz 3:2 (14:25, 25:19, 20:25, 25:20, 15:11)

Espadon Szczecin: Eemi Tervaportti, Marcin Wika, Bartosz Gawryszewski, Mateusz Malinowski, Jeffrey Menzel, Justin Duff - Dawid Murek (libero) - Janusz Gałązka, Bartłomiej Kluth, Tomasz Kowalski, Adrian Mihułka (libero), Michał Ruciak

Łuczniczka Bydgoszcz: Michał Szalacha, Paweł Gryc, Metodi Ananiew, Wojciech Jurkiewicz, Eduardo Goas, Henrique Batagim - Adam Kowalski (libero) - Kacper Bobrowski, Bartosz Filipiak, Jakub Rohnka.



MKS Będzin - ONICO Warszawa 3:2 (21:25, 29:27, 23:25, 25:17, 15:11)

MKS Będzin: Rafael Araujo, Bartłomiej Grzechnik, Złatan Jordanow, Łukasz Kozub, Artur Ratajczak, Marcin Waliński - Michał Potera (libero) - Szymon Gregorowicz, Mateusz Kowalski, Jakub Peszko, Jonah Seif

ONICO Warszawa: Antoine Brizard, Nikola Gorgiev, Bartosz Kwolek, Sebastian Warda, Wojciech Włodarczyk, Andrzej Wrona - Damian Wojtaszek (libero) - Jan Firlej, Jędrzej Gruszczyński, Guillaume Samica, Sharon Vernon-Evans.



RK