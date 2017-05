PlusLiga. Tyler Sanders nowym rozgrywającym Lotosu Trefl Gdańsk

Reprezentant Kanady Tyler Sanders został we wtorek siatkarzem Lotosu Trefl Gdańsk. 22-letni rozgrywający, który ostatnio występował w tureckiej drużynie Arkas Izmir, podpisał roczny kontrakt. To szósty zawodnik pozyskany przez ósmy zespół minionego sezonu.

Zdjęcie Tyler Sanders /AFP

Pierwszym europejskim klubem Sandersa był holenderski Ambiant Lycurgius. Przed sezonem 2014/2015 przeniósł się do Dragons Lugano, z którym sięgnął po mistrzostwo Szwajcarii i występował w Lidze Mistrzów. Z kolei w lutym 2016 roku dołączył do MKS Będzin i w polskiej ekstraklasie wystąpił w 11 spotkaniach. Kanadyjczyk przedłużył z tym klubem kontrakt na dwa lata, ale wykupił go Arkas Izmir, z którym został wicemistrzem Turcji i awansował do ósemki LM.

Mierzący 191 cm wzrostu zawodnik od 2014 roku jest podstawowym rozgrywającym reprezentacji swojego kraju. Podczas rozgrywanych w Polsce mistrzostw świata Kanadyjczycy zajęli siódme miejsce, a w ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich dotarli do ćwierćfinału. W dorobku Sanders ma także złoty medal mistrzostw Ameryki Północnej i Środkowej oraz brązowy Igrzysk Panamerykańskich.

"Sanderes to bardzo interesujący rozgrywający, którego postępy obserwuję od dłuższego czasu. Jestem przekonany, że dobrze wpasuje się w nasz zespół i system, którym zamierzamy grać. Jego międzynarodowe doświadczenie może też być ważnym elementem spajającym przebudowywaną drużynę" - stwierdził na oficjalnej stronie Lotosu Trefl trener Andrea Anastasi.

Sanders to szósty siatkarz pozyskany przez gdański klub. Wcześniej roczną umowę podpisali środkowi, reprezentant Polski Piotr Nowakowski oraz reprezentant Stanów Zjednoczonych Daniel McDonnell, przyjmujący Artur Szalpuk, a na dwa lata związali się z Treflem libero Maciej Olenderek i rozgrywający Michał Kozłowski.

Z kolei kontrakty na rok przedłużyli trener Anastasi, a także atakujący Damian Schulz, przyjmujący Mateusz Mika, środkowy Wojciech Grzyb oraz rezerwowy libero Fabian Majcherski.

Po pozyskaniu kanadyjskiego rozgrywającego gdański klub praktycznie zakończył kompletowanie składu na przyszły sezon. Działacze zamierzają sprowadzić jeszcze drugiego atakującego.

Z drużyny odeszło natomiast sześciu zawodników: słowacki rozgrywający Michal Masny (trafił do Cuprum Lubin), środkowi bloku - Ukrainiec Dmytro Paszycki i Bartosz Gawryszewski, przyjmujący Miłosz Hebda, rezerwowy atakujący Szymon Romać oraz libero Piotr Gacek, który zakończył karierę. Poza tym wypożyczony ma zostać rozgrywający Przemysław Stępień.

Z kolei z wypożyczeń do Lotosu Trefl nie wrócą środkowy Artur Ratajczak (MKS Będzin) oraz atakujący Bartłomiej Kluth (Espadon Szczecin).