PlusLiga. PGE Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel 3:2

Siatkarze PGE Skry Bełchatów wygrali u siebie z Jastrzębskim Węglem 3-2 w meczu 24. kolejki PlusLigi.

Zdjęcie Bartosz Kurek atakuje po bloku Jastrzębskiego Węgla /Fot. Grzegorz Michałowski /PAP

W pierwszej partii pierwszoplanową rolę odegrał Maciej Muzaj, To on w dużym stopniu przyczynił się do wygranej gości 27:25. W drugim secie role się odwróciły. Skra dominowała na boisku za sprawą Mariusza Wlazłego i Bartosza Kurka. Trzecia odsłona trzymała w napięciu do końca, a więcej zimnej krwi zachowali przyjezdni. Kosztowało ich to sporo wysiłki, bo w czwartej przewaga Skry nie podlegała dyskusji. Gospodarze poszli za ciosem w tie-breaku, którego wygrali 15:10 i cały mecz 3:2.



Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Bartosz Kurek z PGE Skry.

PGE Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel 3:2 (25:27, 25:17, 23:25, 25:15, 15:10)

PGE Skra Bełchatów: Karol Kłos, Bartosz Kurek, Srecko Lisinac, Nikołaj Penczew, Nicolas Uriarte, Mariusz Wlazły - Kacper Piechocki (libero)

Jastrzębski Węgiel: Damian Boruch, Jason De Rocco, Lukas Kampa, Grzegorz Kosok, Maciej Muzaj, Salvador Hidalgo Oliva - Jakub Popiwczak (libero) - Marcin Bachmatiuk, Marcin Ernastowicz, Karol Gdowski, Radosław Gil, Patryk Strzeżek.