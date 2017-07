PlusLiga. Łuczniczka Bydgoszcz kończy budowę składu

Włodarze występującej w PlusLidze Łuczniczki Bydgoszcz kończą kompletowanie drużyny na nowy sezon. Do zespołu dołączyło siedmiu siatkarzy, tylu samo pozostało w nim z minionych rozgrywek. Nowym szkoleniowcem jest Jakub Bednaruk.

Budowę zespołu w grodzie nad Brdą rozpoczęto od zatrudnienia nowego szkoleniowca. Został nim Bednaruk, który to Bydgoszczy postanowił przenieść się po siedmiu latach spędzonych w Warszawie. Trener związał się z Łuczniczką dwuletnią umową. Pierwszą nową twarzą jest Portorykańczyk Edgardo Goas. Podstawowy rozgrywający reprezentacji swojego kraju pokieruje w nowym sezonie grą bydgoskiego zespołu.

Reklama

Szeregi przyjmujących zasilił reprezentant Bułgarii Metodi Ananiew. Do Polski wraca po kilku latach. Wcześniej przez dwa sezony (2011-2013) był zawodnikiem Indykpolu AZS Olsztyn. W 2009 roku zdobył wraz z reprezentacją swojego kraju brązowy medal mistrzostw Europy. W karierze grał w ligach bułgarskiej, włoskiej, rosyjskiej, rumuńskiej, francuskiej, irańskiej oraz egipskiej. Teraz występować będzie w Łuczniczce.

"Wybrałem Bydgoszcz, ponieważ jest to dla mnie szansa, aby ponownie zagrać w Polsce, a wszystko jest tutaj dobrze zorganizowane. Jestem podekscytowany powrotem do Polski i spotkaniem z moimi przyjaciółmi oraz najlepszymi kibicami" - powiedział po podpisaniu umowy Bułgar.

Jego konkurentem na tej pozycji będzie Brazylijczyk Henrique Batagim. To młody, obiecujący siatkarz, który doświadczenie zdobywał głównie w rodzimej lidze. Na swoim koncie ma także występy w juniorskiej reprezentacji kraju. W minionym sezonie grał w barwach greckiego klubu Pamvohaikos V.C., z którym zajął czwarte miejsce.

"Jest to na pewno niewiadoma, ale warto zaryzykować. Charakterystyką wydaje się podobny do Bruno Zanuto, którego znam z Gdańska. Dysponuje dużą dynamiką, jest potężnie zbudowany. Przede wszystkim przy wyborze zaufałem sobie i przeczuciu" - powiedział o Batagim szkoleniowiec Łuczniczki.

Dwuletnią umowę z Łuczniczką podpisał perspektywiczny dla zespołu zawodnik Michał Szalacha. Grający na pozycji środkowego siatkarz w minionym sezonie doznał kontuzji, jednak sukcesywnie prowadzona rehabilitacja przynosi efekty i zawodnik ma być gotowy do gry pod koniec letnich wakacji. Na pozycję atakującego pozyskano Pawła Gryca, który o miejsce w składzie powalczy z Bartoszem Filipiakiem. Gryc przez ostatnie dwa lata występował w barwach BBTS-u Bielska-Biała. Na swoim koncie ma m.in. wicemistrzostwo Europy kadetów oraz juniorów. To właśnie w reprezentacji Polski juniorów pracował z nim obecny trener bydgoskiego klubu.

Ostatnio umowy podpisało jeszcze dwóch zawodników. Obaj to siatkarze występujący na pozycji libero i co więcej mają to samo nazwisko. Mowa o Adamie Kowalskim, który ostatnio grał w AZSie Częstochowa oraz Wojciechu, który do seniorskiej kadry dołącza ze składu Młodej Ligi.

Wcześniej swoje dotychczasowe kontrakty przedłużyli lub mają ważne atakujący Filipiak i środkowy Wojciech Jurkiewicz, dla którego będzie to dziewiąty sezon w zespole, środkowy Mateusz Sacharewicz, rozgrywający Piotr Sieńko i Patryk Szczurek oraz przyjmujący Kacper Bobrowski i Jakub Rohnka.

Budowa składu jest praktycznie zakończona. Klub nie wyklucza jedynie pozyskania jeszcze dodatkowego środkowego. Przygotowania do nowego sezonu siatkarze z Bydgoszczy rozpoczną 24 lipca. Pierwszy mecz rozegrają przed własną publicznością. Rywalem będzie były zespół trenera Bednaruka Onico AZS Politechnika Warszawska.