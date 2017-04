PGE Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy mecz o złoto

W łódzkiej Atlas Arenie trwa pierwszy pojedynek o złoty medal mistrzostw Polski siatkarzy. PGE Skra Bełchatów gra z obrońcą tytułu ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

Zdjęcie Michał Winiarski /fot. Małgorzata Kujawka /

Spotkanie jest jednocześnie pożegnaniem Michała Winiarskiego z kibicami. Były reprezentant Polski z powodu przedłużającej się kontuzji pleców postanowił zakończyć karierę. Popularny "Winiar" rozegrał w "Biało-czerwonych: barwach 240 meczów. Ma na koncie dwa medale MŚ - srebrny (2006) i złoty (2014). Z reprezentacją wygrał Ligę Światową (2012) i zdobył srebro Pucharu Świata (2011). Największe sukcesy klubowe odnosił ze Skrą Bełchatów, której barw bronił w sumie przez osiem lat. Właśnie z tym klubem trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski i cztery razy wygrał Puchar Polski.



Kędzierzynianie w półfinale łatwo rozprawili się z Jastrzębskim Węglem. Skra natomiast okazała się lepsza od Asseco Resovii Rzeszów.

W fazie zasadniczej PlusLigi podopieczni Ferdinando De Giorgiego dwukrotnie przegrali z klubem z Bełchatowa (1:3 i 2:3).

Początek meczu należał do bełchatowian. Znakomicie zagrywał Nikołaj Penczew, "gwoździa" z krótkiej wbił Sreczko Lisinać, a Sam Deroo został zablokowany. Skra objęła prowadzenie 4:1. Obrońcy tytułu szybko opanowali nerwy. Wzmocnili serwis i przyniosło to skutek. Kędzierzynianie wykorzystali niezbyt dobre przyjęcie rywali i zablokowali Mariusza Wlazłego oraz Penczewa (5:5). W kolejnych fragmentach oglądaliśmy walkę punkt za punkt. Kibice mieli okazję oglądać soczyste ataki z krótkiej w wykonaniu Lisinacia i Mateusza Bieńka. Po błędzie Benjamina Toniuttiego, który "wrzucił" w siatkę Deroo, Skra "odskoczyła" na trzy punkty (12:9). Wtedy o czas poprosił De Giorgi.



Kędzierzynianie ruszyli do odrabiania strat. Bardzo dobrze w tym zespole funkcjonował system blok-obrona, a kontry kończył Dawid Konarski. Kiedy Łukasz Wiśniewski w pojedynkę zatrzymał Kurka, kędzierzynianie tracili do Skry tylko punkt (13-14). Obrońcy tytułu szybko doprowadzili do remisu. Przy stanie 20:20 cierpliwie zagrali kędzierzynianie. Trzykrotnie "obijali" blok bełchatowian aż w końcu Konarski potężnym atakiem skończył akcję.

Pierwszy mecz o złoty medal:

PGE Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 23:22 - trwa pierwszy set

PGE Skra Bełchatów: Uriarte, Penczew, Lisinać, Wlażły, Kurek, Kłos, Piechocki (libero)



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Toniutti, Deroo, Wiśniewski, Konarski, Buszek, Bieniek, Zatorski (libero)