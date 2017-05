Patrick Duflos trenerem siatkarzy Cuprum Lubin

Siatkarze grającego w PlusLidze Cuprum Lubin mają nowego trenera. Został nim Francuz Patrick Duflos.

Zdjęcie Patrick Duflos / ks.cuprum.pl /

- Liczymy, że z Patrykiem zrobimy kolejny krok do przodu - skomentował wiceprezes zarządu klubu z Dolnego Śląska Dariusz Biernat.

Reklama

Biernat przyznał, że początkowo władze klubu chciały zatrudnić polskiego szkoleniowca. - Były już nawet prowadzone pewne rozmowy z jednym z trenerów, ale nie doszliśmy do porozumienia. W takim wypadku postanowiliśmy postawić na Patricka Duflos, o którym słyszeliśmy same pochlebne opinie. To ciekawy trener, mogący dać wiele świeżości naszej drużynie, ale też całej lidze - wyjaśnił.

Duflos większość swojej kariery zawodniczej był związany z francuskim klubem Arago Sete. Tam też spędził ostatnie osiem lat jako szkoleniowiec. Na swoim koncie Duflos ma również 253 występy w reprezentacji narodowej.

- Z nowym trenerem doskonale zna się Keith Pupart, bo pracował pod jego wodzą we Francji. Naszym celem jest z roku na rok rozwijać się i liczymy, że z Patrykiem w roli trenera zrobimy kolejny krok do przodu - powiedział Biernat.

Duflos zastąpi na stanowisku pierwszego trenera Rumuna Gheorghe Cretu. Asystentem Francuza został Tomasz Wasilkowski.