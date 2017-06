Nikola Gjorgiev siatkarzem ONICO Warszawa

Macedończyk Nikola Gjorgiev został siatkarzem ONICO Warszawa, występującego w PlusLidze.

Władze stołecznej drużyny wiążą duże nadzieje z 28-letnim zawodnikiem, który może występować na przyjęciu lub jako atakujący.

- To zdecydowanie nasz najlepszy transfer tego sezonu. Macedończyk może być gwiazdą nie tylko drużyny Stephane’a Antigi, ale i całej PlusLigi. Przychodzi do nas gracz, który z powodzeniem mógłby występować w najmocniejszych europejskich zespołach. Nie będę ukrywać, że Nikola ma być motorem napędowym ONICO Warszawa w nowym sezonie. Liczymy na niego. Na siatce jest prawdziwym kilerem. Skutecznie atakuje nie tylko z idealnych wystaw. Świetnie radzi sobie również na wysokich, sytuacyjnych piłkach - podkreśliła cytowana na stronie klubu prezes ONICO Warszawa Jolanta Dolecka.

Macedończyk zaznaczył z kolei, że nie może się już doczekać przeprowadzki do Polski.

- Zacząłem już myśleć o nowym sezonie i zapoznałem się ze wstępnymi wersjami terminarza PlusLigi. Sprawdziłem też wszystkie transfery innych klubów i wiem, że będzie to naprawdę ciekawy sezon. Odliczam dni do spotkania z kolegami z nowego zespołu i z kibicami z Warszawy. Jestem pewien, że zbudujemy coś, z czego za rok będziemy dumni. Co? Chcę zdobyć medal - zadeklarował.

Gjorgiev w przeszłości występował m.in. we włoskim Volley Forli, tureckim Maliye Milli Piyango Ankara i francuskim Paris Volley. Ostatnie dwa lata spędził w japońskim Torray Arrows.

Macedończyk w Paryżu grał w jednej drużynie z Antoine Brizard, z którym teraz spotka się w ONICO. Warszawski klub poinformował o zakontraktowaniu francuskiego rozgrywającego w maju. W drużynie, którą od nowego sezonu poprowadzi Francuz Stephane Antiga, doszło w przerwie przed kolejnymi rozgrywkami do wielu zmian w składzie. Pozyskano środkowego Jana Nowakowskiego, Kanadyjczyka Sharone'a Vernona-Evansa oraz libero Damiana Wojtaszka i przyjmującego Wojciecha Włodarczyka. Z zespołem pożegnał się z kolei m.in. Michał Filip, który przeniósł się do Cerrad Czarnych Radom.