Michal Masny odchodzi z Lotosu Trefla Gdańsk

Michal Masny nie będzie już występował w Lotosie Trefl Gdańsk. Niespełna 38-letni słowacki rozgrywający jest czwartym siatkarzem, który opuścił ósmy w minionym sezonie zespół ekstraklasy.

Masny przeszedł do Lotosu Trefl w zeszłym roku z Jastrzębskiego Węgla. W ostatnim sezonie wystąpił we wszystkich 32 meczach gdańskiej drużyny, zdobył 54 punkty, trzy razy został też uznany za najlepszego zawodnika spotkania. "Masny to bardzo dobry gracz, który w poprzednich rozgrywkach wniósł do naszego zespołu sporo doświadczenia. W nowym sezonie mamy jednak inną koncepcję obsadzenia pozycji rozgrywającego" - wyjaśnił prezes klubu Dariusz Gadomski.

Poza tym z Lotosu odeszli środkowi bloku 29-letni Ukrainiec Dmytro Paszycki i starszy o dwa lata Bartosz Gawryszewski, który występował w gdańskim zespole od 2012 roku, a w trzech ostatnich latach był jego kapitanem. Ponadto karierę zakończył blisko 39-letni libero Piotr Gacek.

Kontrakty na kolejny sezon z gdańskim klubem przedłużyli natomiast włoski szkoleniowiec Andrea Anastasi, 27-letni atakujący Damian Schulz oraz młodszy o rok przyjmujący Mateusz Mika.