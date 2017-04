Marcin Możdżonek: Taka porażka bardzo boli i dołuje

- Taka porażka bardzo boli i dołuje - powiedział przed kamerami Polsatu Sport środkowy Asseco Resovii Rzeszów Marcin Możdżonek po porażce 0:3 z PGE Skrą Bełchatów w pierwszym meczu półfinałowym PlusLigi. Podopieczni Andrzeja Kowala są w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem w Rzeszowie, który odbędzie się w najbliższą środę.

Zdjęcie Bartosz Kurek zdobył 16 punktów w meczu z Asseco Resovią /Fot. Grzegorz Michałowski /PAP

Po pierwszym secie nie zanosiło się, że spotkanie zakończy się klęską Asseco Resovii. Rzeszowianie przegrali inauguracyjną odsłonę 21:25. Potem było już znacznie gorzej. Bełchatowianie grali koncertowo, a ich dominacja nie podlegała dyskusji. Siatkarze Skry spisywali się znakomicie zwłaszcza w polu zagrywki. Prym wiódł środkowy Sreczko Lisinać, który zapisał na swoim koncie cztery asy serwisowe.



"Całe spotkanie rozegrało się w polu serwisowym. To chyba widział każdy. Nawet ci co okazjonalnie oglądają siatkówkę. Nie mogliśmy "wstrzelić" się serwisem. Popełniliśmy mnóstwo błędów. Nie potrafiliśmy w żaden sposób sobie z tym poradzić. Taka porażka bardzo boli i dołuje. Stawia nas w ekstremalnie trudnej sytuacji przed rewanżem. Skra potrzebuje tylko dwóch setów do wymarzonego finału" - dodał Możdżonek.

Rewanż odbędzie się w najbliższą środę w Rzeszowie (początek o godz. 20.30). Jeśli Asseco Resovia wygra 3:0 lub 3:1, to wówczas losy awansu rozstrzygnie złoty set.

"Trzeba szybko zapomnieć o tym, w jakim stylu zagraliśmy. Walczyć do upadłego. W sporcie różne rzeczy mogą się wydarzyć. Mamy drogę otwartą chociaż bardzo krętą i pod górę" - podkreślił środkowy Asseco Resovii.



Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Bartosz Kurek, który zakończył spotkanie z dorobkiem 16 punktów.