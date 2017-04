Karol Kłos i Robert Milczarek przedłużyli umowy z PGE Skrą Bełchatów

Środkowy Karol Kłos i libero Robert Milczarek przedłużyli o dwa lata umowy z PGE Skrą Bełchatów - poinformował klub. Wcześniej nowy kontrakt podpisał kapitan Mariusz Wlazły.

Zdjęcie Karol Kłos i Mariusz Wlazły próbują zatrzymać atak Marko Ivovicia z Asseco Resovii /Fot. Grzegorz Michałowski /PAP

Kłos broni barw Skry od 2010 roku. 27-letni środkowy to etatowy reprezentant Polski, który ma na koncie m.in. mistrzostwo świata zdobyte w 2014 roku.



Milczarek w swojej karierze bronił barw m.in. AZS Politechniki Warszawskiej, Siatkarza Wieluń, Effectora Kielce, Lotosu Trefl i MKS-u Banimex Będzin. Obecnie to jego trzecia przygoda ze Skrą. Wcześniej grał w tym klubie w latach 2003-2008 oraz 2011-2012. Ze Skrą cztery raz sięgnął po mistrzostwo Polski. Ma też w swojej kolekcji srebro i brąz Ligi Mistrzów.



Skra jest na dobrej drodze, żeby awansować do wielkiego finału PlusLigi w tym sezonie. W pierwszym meczu półfinałowym bełchatowianie nadspodziewanie gładko pokonali w Łodzi Asseco Resovię Rzeszów 3:0. Rewanż odbędzie się w najbliższą środę w Rzeszowie.

Reklama