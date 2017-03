Jakub Popiwczak: „Nie kalkulujemy. Chcemy być mistrzem Polski”

Już tylko trzy kolejki dzielą siatkarzy od końca rundy zasadniczej. 1 kwietnia będzie jasne, które zespoły walczyć będą o mistrzostwo Polski, a które o dalsze miejsca. Po wczorajszej wygranej 3-0 z Cerradem Czarnymi Radom, coraz bliżej czołowej czwórki jest Jastrzębski Węgiel. - Nie chodzi tylko o to, żeby być w pierwszej czwórce, ale też żeby zająć jak najwyższą pozycję przed fazą play-off – mówi Interii Jakub Popiwczak, libero jastrzębian.

Po 27 kolejkach Plus Ligi na czele ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z 71 punktami. 63 "oczka" na koncie ma Resovia, 61 jastrzębianie, a 60 Skra Bełchatów. Piąty w tabeli Indykpol AZS Olsztyn ma na swoim koncie 56 pkt. Po zakończeniu rundy zasadniczej pierwsza czwórka walczyć będzie o mistrzostwo Polski, a zespoły z miejsce 5-16 o dalsze lokaty.

- Wygrana z Czarnymi przybliża nas do miejsca w czołowej czwórce, ale zostały jeszcze trzy mecze. Walczymy o drugie miejsce i o to, żeby być rozstawionym. Nie kalkulujemy i nie zastanawiamy się, z kim lepiej byłoby grać, a z kim gorzej. W tym sezonie stać nas na pokonanie każdego rywala, a jak chce się być mistrzem Polski, to wszystkie mecze trzeba wygrywać - podkreśla Popiwczak.

Do końca rundy zasadniczej, zespół prowadzony przez trenera Marka Lebedew, czekają jeszcze dwa wyjazdowe spotkania z Politechniką Warszawską i GKS Katowice, a na zakończenie mecz z Łuczniczką Bydgoszcz u siebie. Wszystko wskazuje na to, że po dwóch latach przerwy ekipa z Jastrzębia, mistrz Polski z 2004 roku, znowu będzie walczyć o czołowe lokaty, tym bardziej patrząc na dobrą formę drużyny i kolejne wygrane.

Jakuba Popiwczaka pytamy jeszcze, jak ocenia tegoroczny system rozgrywek? - Zabija może trochę rywalizację poza pierwszą czwórką, bo dalsze miejsca są mniej cenne, ale my patrzymy na siebie i na nasz cel - podkreśla 20-letni libero Jastrzębskiego Węgla.

Michał Zichlarz, Jastrzębie-Zdrój