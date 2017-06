Ekstraklasa siatkarzy. Harrison Peacock zawodnikiem BBTS Bielsko-Biała

Reprezentant Australii w siatkówce Harrison Peacock w przyszłym sezonie będzie bronił barw BBTS Bielsko-Biała - podał w piątek klub. 26-letni rozgrywający w minionym sezonie występował w fińskim Hurrikaani-Loimaa, z którym zdobył wicemistrzostwo tego kraju.

Zdjęcie Harrison Peacock /AFP

Peacock występował już w PlusLidze. Dwa lata temu był zawodnikiem MKS Będzin. Uległ jednak kontuzji i opuścił zespół w trakcie rozgrywek. Teraz nie kryje zadowolenia z powrotu.



- Jestem podekscytowany grą w Polsce. Myślę, że jest to jedno z najlepszych miejsc do gry w siatkówkę. Kibice są jednymi z najlepszych na świecie i to jest bardzo dobra liga - powiedział.



Reprezentacyjnym trenerem Peacocka jest Mark Lebedew, który szkoli także siatkarzy Jastrzębskiego Węgla.



- Pytałem Marka o BBTS, choć i tak już dużo wiedziałem o lidze. Powiedział, że jest to dobry klub w ładnym mieście i byłoby to świetne miejsce do rozwijania mojej kariery. Będę mógł zmierzyć się z silnymi zespołami w dobrej lidze - dodał.

W BBTS trwa kompletowanie składu. Do drużyny dołączyli: atakujący Jakub Bucki z Jadaru Radom, środkowy Bartosz Cedzyński z Espadonu Szczecin, rozgrywający Jarosław Macionczyk z Aluronu Virtu Warty Zawiercie i przyjmujący Piotr Łukasik, który ostatnio występował w KPS Siedlce. Do zespołu awansowało dwóch zawodników młodej drużyny BBTS, która wywalczyła tytuł wicemistrzów Polski. To libero Kajetan Marek i przyjmujący Tomasz Piotrowski. Klub przedłużył też kontrakty z zawodnikami, którzy sprawdzili się w minionym sezonie: środkowymi Mariuszem Gacą i Wojciechem Siekiem, a także libero Przemysławem Czauderną.

Z drużyny odeszli: atakujący Paweł Gryc (Łuczniczka Bydgoszcz), środkowy Bartłomiej Grzechnik (MKS Będzin) i przyjmujący Kamil Kwasowski (Cerrad Czarni Radom). Bielsko-Białą opuszczą także: libero Łukasz Koziura, rozgrywający Krzysztof Bieńkowski, atakujący Bartłomiej Lipiński i przyjmujący Krzysztof Modzelewski oraz obcokrajowcy Milos Vemic, Adam Bartos i Dmitry Starożyłow.

Bielszczanie minione rozgrywki zakończyli na 14. miejscu. Przygotowania do nowego sezonu trener Rostislav Chudik rozpocznie z zespołem 1 sierpnia.