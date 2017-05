Atakujący reprezentacji Polski Dawid Konarski odchodzi z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle - poinformował klub na oficjalnej stronie internetowej.

Zdjęcie Dawid Konarski /Fot. Łukasz Laskowski /Newspix.pl

Konarski bronił barw ZAKS-y przez ostatnie dwa sezony. Z tym klubem zdobył dwa złote medale mistrzostw Polski, a także triumfował w Pucharze Polski. W tym sezonie 27-letni atakujący był wyróżniający się zawodnikiem ZAKS-y i w dużym stopniu przyczynił się do obrony mistrzowskiego tytułu.



Reprezentant Polski chce spróbować sił za granicą. Nie wiadomo, w jakim klubie będzie występował. Agent zawodnika zdradził jedynie, że będzie to europejska drużyna.



Dawid Konarski zadebiutował w kadrze w 2012 roku, kiedy selekcjonerem był Andrea Anastasi. Od tego czasu jest regularnie powoływany do reprezentacji, z którą w 2014 roku zdobył złoty medal mistrzostw świata. Znalazł się wśród wybrańców nowego szkoleniowca "Biało-czerwonych" Ferdinando De Giorgiego na Ligę Światową. Wszystko wskazuje na to, że będzie podstawowym atakującym kadry ponieważ na przyjęcie zostanie przesunięty Bartosz Kurek.

