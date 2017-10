Dafi Społem Kielce - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 w PlusLidze

Siatkarze Dafi Społem Kielce w dwóch pierwszych meczach ekstraklasy nie wygrali nawet jednego seta. W środę przegrali we własnej hali z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3. Trener Wojciech Serafin ma jednak nadzieję, że jego zespół w końcu zacznie grać tak jak w przedsezonowych sparingach.

Porażka kieleckiej drużyny z akademikami z Olsztyna nie jest oczywiście żadną niespodzianką. Mało kto jednak z kibiców zgromadzonych w Hali Legionów spodziewał się, że ekipa trenera Serafina w całym spotkaniu zdobędzie tylko 46 punktów, a w pierwszej partii zaledwie dziesięć.



- Wynik inauguracyjnego seta to przede wszystkim zasługa gości, którzy bronili nieprawdopodobne piłki. Byliśmy tym sfrustrowani i popełnialiśmy głupie błędy. Później trochę się uspokoiliśmy, ale i tak graliśmy zbyt nerwowo. Nie udało się nam wygrać ani jednej partii, bo po prostu przeciwnik był lepszy - przyznał po spotkaniu kapitan gospodarzy Maciej Pawliński.



W dwóch kolejnych setach kielczanie faktycznie zagrali trochę lepiej, a w trzeciej odsłonie prowadzili nawet 10:8. Zespół z Olsztyna szybko wrócił jednak na właściwe tory, pozbawiając przeciwnika wszelkich złudzeń. - Dostaliśmy zimny prysznic, choć w drugiej, a zwłaszcza w trzeciej partii mieliśmy dobre momenty gry. Chcieliśmy wygrać choć jednego seta, ale w ostatniej odsłonie pojedynku rywale w jednym ustawieniu zdobyli kilka punktów i później już kontrolowali spotkanie - powiedział przyjmujący zespołu z Kielc Jakub Wachnik, który jest jednak zdania, że jego drużynę stać na dużo lepszą grę.



- To nie jest nasza optymalna forma. Zdaję sobie doskonale sprawę, że przed nami jeszcze sporo pracy i wiele elementów jeszcze musimy poprawić. Jestem jednak przekonany, że w kolejnych spotkaniach będziemy się prezentować znacznie lepiej. Stać nas na to - podkreślił Wachnik.



Trener Wojciech Serafin dodał, że jego podopieczni dużo lepiej prezentowali się w przedsezonowych sparingach. - W tych dwóch pierwszych spotkaniach, ani przez moment nie zagraliśmy tego, co podczas przygotowań. Mamy młody zespół, który aby wygrywać musi na parkiecie być jednością. Może i trudno znaleźć pozytywy w naszej grze, ale mimo tylko dwóch porażek nadal wierzę w moją drużynę - zapewnił kielecki szkoleniowiec.



W trzeciej kolejce ekstraklasy siatkarze Dafi Społem Kielce w sobotę zagrają na wyjeździe z Cuprum Lubin.



BBTS Bielsko-Biała - Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (23:25, 25:16, 25:27, 18:25)

BBTS Bielsko-Biała: Wojciech Siek, Harrison Peacock, Wiaczesław Tarasow, Mariusz Gaca, Oleg Krikun, Bartosz Janeczek - Przemysław Czauderna (libero) - Jarosław Macionczyk, Jakub Bucki, Tomasz Piotrowski, Kajetan Marek (libero), Bartosz Cedzyński.



Asseco Resovia Rzeszów: Aleksander Śliwka, Marcin Możdżonek, Jakub Jarosz, Dominik Depowski, Bartłomiej Lemański, Lukas Tichacek - Mateusz Masłowski (libero) - Thibault Rossard, Paweł Rusek (libero), Michał Kędzierski, Jochen Schoes, Elviss Krastins, Łukasz Perłowski.



Trefl Gdańsk - ONICO Warszawa 3:2 (25:20, 17:25, 25:18, 23:25, 15:9)



Trefl Gdańsk: Wojciech Grzyb, Michał Kozłowski, Mateusz Mika, Piotr Nowakowski, Damian Schulz, Artur Szalpuk - Maciej Olenderek (libero) - Wojciech Ferens, Szymon Jakubiszak, Fabian Majcherski, Jan Tomczak



ONICO Warszawa: Antoine Brizard, Nikola Gorgiev, Bartosz Kwolek, Jan Nowakowski, Wojciech Włodarczyk, Andrzej Wrona - Damian Wojtaszek (libero) - Guillaume Samica, Sebastian Warda.



MKS Będzin - Cerrad Czarni Radom 1:3 (20:25, 21:25, 26:24, 18:25)



MKS Będzin: Rafael Araujo, Bartłomiej Grzechnik, Złatan Jordanow, Łukasz Kozub, Artur Ratajczak, Marcin Waliński - Michał Potera (libero) - Rafał Faryna, Matej Kok, Mateusz Kowalski, Jakub Peszko, Jonah Seif.



Cerrad Czarni Radom: Kamil Droszyński, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Dmytro Teremienko, Jakub Ziobrowski, Wojciech Żaliński - Dustin Watten (libero) - Michał Filip, Kamil Kwasowski.



Espadon Szczecin - Cuprum Lubin 2:3 (22:25, 25:17, 23:25, 31:29, 13:15)



Espadon Szczecin: Justin Duff, Bartosz Gawryszewski, Mateusz Malinowski, Jeffrey Menzel, Eemi Tervaportti, Marcin Wika - Dawid Murek (libero) - Marcin Jaskuła, Adrian Kacperkiewicz, Bartłomiej Kluth, Tomasz Kowalski, Adrian Mihułka



Cuprum Lubin: Dawid Gunia, Piotr Hain, Łukasz Kaczmarek, Michał Masny, Keith Pupart, Robert Taht - Marcin Kryś (libero) - Adam Michalski, Adrian Patucha, Przemysław Smoliński, Milos Terzic.



Dafi Społem Kielce - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (10:25, 19:25, 18:25)



Dafi Społem Kielce: Przemysław Stępień, Jakub Wachnik, Łukasz Łapszyński, Maciej Pawliński, Maksim Morozow, Aleksiej Nałobin - Mateusz Czunkiewicz (libero) - Michał Superlak, Mariusz Schamlewski, Jakub Szymański, Piotr Adamski.



Indykpol AZS Olsztyn: Robbert Andringa, Jan Hadrava, Jakub Kochanowski, Daniel Pliński, Tomas Rousseaux, Paweł Woicki - Michał Żurek (libero) - Blake Scheerhoorn, Łukasz Makowski.