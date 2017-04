Asseco Resovia - Skra Bełchatów w walce o finał mistrzostw Polski

Po wygranej w Bełchatowie Skra potrzebuje zdobyć dwa sety w Rzeszowie, by awansować do finału mistrzostw Polski. Asseco Resovia musi wygrać co najmniej 3:1 i złotego seta, jeśli to ona chce walczyć o tytuł!

Zdjęcie Siatkarz PGE Skry Bełchatów Mariusz Wlazły (L) i Bartłomiej Lemański (P) z Asseco Resovii. /Grzegorz Michałowski /PAP

Goście zaczęli z animuszem. Prowadzili 10:7, a później, gdy na raty zaatakował Mariusz Wlazły, 11:8. Po błędzie w przyjęciu zagrywki Penczewa było 12:8, ale gospodarze zdołali odrobić straty na po 13. Wówczas trener Philippe Blain poprosił o czas.

Na niewiele się to zdało. Po zablokowaniu próby minięcia z drugiej piłki Uriarte rzeszowianie odskoczyli na 18:15.



Po bloku Bednorza bełchatowianie odrobili straty na po 19 i tym razem trener Andrzej Kowal przerwał grę, prosząc o czas. Podwójny blok Resovii zatrzymał Wlazłego, gospodarze wyszli na prowadzenie 21:20. Przy zagrywce Ivovicia Resovia zdobyła dwa punkty z rzędu i miała piłkę setową, prowadząc 24:21. Wlazły wypalił w aut, powtórka wideo dowiodła, że blok nie dotknął piłki i rzeszowianie cieszyli się z wygrania pierwszej partii!





Początek drugiej partii należał do Skry. Po zbiciu Panczewa prowadziła 11:8, po bombie Wlazłego z prawego skrzydła było już 18:11. Gospodarze ruszyli po swoje, po kontrze Rossarda zniżyli na 17:20. Po bombie z serwisu Rossarda Skra zaimponowała przyjęciem i dograniem na lewą flankę, gdzie formalności dopełnił Wlazły, dając ekipie piłkę setową przy 19:24. Zabawę w drugim secie zakończył Bartosz Kurek. Po autowym ataku Rossarda było 0:3 i dopiero wtedy z lewego skrzydła zakończył atak Rossard, zniżając na 1:3. Później, po uderzeniu Kurka z lewej strony, na pojedynczym bloku, goście prowadzili 5:2.

Początek III seta znowu dla Skry. Perrin zepsuł kontrę z drugiej linii, a jak należy kontrować pokazał Kurek i było 0:2.









Półfinał mistrzostw Polski:

Asseco Resovia - PGE Skra Bełchatów 1:1 (25:21, 19:25) - mecz trwa