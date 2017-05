Artur Szalpuk nowym przyjmującym Lotosu Trefl Gdańsk

Reprezentant Polski Artur Szalpuk został we wtorek siatkarzem Lotosu Trefl Gdańsk. 22-letni przyjmujący, który ostatnio występował w PGE Skrze Bełchatów, podpisał roczny kontrakt. To piąty zawodnik pozyskany przez ósmy zespół minionego sezonu.

Zdjęcie Artur Szalpuk /Fot. Maciej Goclon /Newspix

W ekstraklasie Szalpuk zadebiutował w 2013 roku barwach AZS Politechniki Warszawskiej, z której w 2015 roku przeszedł do Cerradu Czarnych. W radomskim zespole mierzący 202 cm wzrostu przyjmujący spędził rok, a w minionych rozgrywkach występował w PGE Skrze Bełchatów, z którą został wicemistrzem Polski. W ostatnim sezonie zagrał w 29 ligowych meczach i zdobył w nich 199 punktów.

"Czuję się gotowy, by regularnie grać w wyjściowym składzie i być ważną postacią zespołu walczącego o wysokie cele. Zależało mi, by kolejny sezon spędzić w klubie, który da mi taką możliwość i dlatego cieszę się, że szybko udało nam się dojść do porozumienia. Sporo obiecuję sobie również po współpracy z trenerem Andreą Anastasim, który rozwinął talent wielu graczy i jestem przekonany, że również ja pod jego okiem będę podnosił swoje umiejętności" - przyznał cytowany na oficjalnej stronie gdańskiego klubu Szalpuk.

Nowy nabytek Lotosu Trefl występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski - w 2013 roku sięgnął po srebro mistrzostw Europy kadetów i brąz mistrzostw świata w tej samej kategorii wiekowej - natomiast teraz znalazł się w kadrze na czerwcowe rozgrywki Ligi Światowej.

Szalpuk to piąty siatkarz pozyskany przez gdański klub. Wcześniej roczną umowę podpisali środkowi, reprezentant Polski Piotr Nowakowski oraz reprezentant Stanów Zjednoczonych Daniel McDonnell, a na dwa lata związali się z Treflem libero Maciej Olenderek i rozgrywający Michał Kozłowski.

Z kolei kontrakty na rok przedłużyli trener Andrea Anastasi, a także atakujący Damian Schulz, przyjmujący Mateusz Mika, środkowy Wojciech Grzyb oraz rezerwowy libero Fabian Majcherski. Działacze zamierzają jeszcze sprowadzić pierwszego rozgrywającego (ma nim zostać Kanadyjczyk Tyler Sanders), a także drugiego atakującego.

Z drużyny odeszło natomiast sześciu zawodników: słowacki rozgrywający Michal Masny (trafił do Cuprum Lubin), środkowi bloku - Ukrainiec Dmytro Paszycki i Bartosz Gawryszewski, przyjmujący Miłosz Hebda, rezerwowy atakujący Szymon Romać oraz libero Piotr Gacek, który zakończył karierę. Poza tym wypożyczony ma zostać rozgrywający Przemysław Stępień.

Z kolei z wypożyczeń do Lotosu Trefl nie wrócą środkowy Artur Ratajczak (MKS Będzin) oraz atakujący Bartłomiej Kluth (Espadon Szczecin).