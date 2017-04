Andrea Anastasi zostaje w Lotosie Treflu, Piotr Gacek kończy karierę

Trener Andrea Anastasi poprowadzi drużynę Lotusu Trefla Gdańsk także w sezonie 2017/2018, poinformował klub na stronie internetowej. Włoch z gdańskim zespołem związany jest już od 2014 roku, a przed kolejnymi rozgrywkami podpisał roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy.

Zdjęcie Andrea Anastasi /Jan Rusek /

Anastasi objął Lotos Trefl przed sezon 2014/2015. Rozgrywki te były rekordowe dla gdańszczan, którzy po raz pierwszy w swojej historii stanęli na drugim stopniu podium PlusLigi, także wywalczyli Puchar Polski, a po letniej przerwie dołożyli Superpuchar. W kolejnym sezonie żółto-czarni awansowali do najlepszej dwunastki elitarnej Ligi Mistrzów, a zmagania na podwórku krajowym zakończyli na czwartej pozycji.



Rozgrywki 2017/2018 będą czwartym sezonem Andrei Anastasiego spędzonym w żółto-czarnych barwach. Do tej pory jeszcze żaden szkoleniowiec nie był związany z LotosemTreflem tak długo.

"Zdecydowanie wierzę w projekt, który rozpoczęliśmy trzy lata temu i bardzo się cieszę, że zostaję w Gdańsku. Jesteśmy na właściwej drodze, by budować tu coraz lepszą drużynę, a także rozwijać zainteresowanie siatkówką wśród kibiców i całej gamy instytucji i osób nas wspierających. W naszych szeregach mamy wielu wspaniałych młodych graczy - zarówno w Młodej Lidze, jak i pierwszym zespole - którzy pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jestem dumny z ich codziennej, ciężkiej pracy, dzięki której dalej się rozwijają i podnoszą swoje kwalifikacje. Mijający sezon nie był taki, jakiego oczekiwaliśmy, ale moim celem jest krok po kroku budować drużynę, która pomimo niższego budżetu niż w przypadku topowych zespołów będzie nawiązywać walkę z każdym przeciwnikiem. Bardzo się cieszę, że klub powierzył mi tę misję, by dalej prowadzić ten projekt - powiedział trener Andrea Anastasi, cytowany przez internetową stronę klubu.

Karierę kończy natomiast Piotr Gacek, który swój ostatni mecz rozegra 13 kwietnia.

Zdjęcie Piotr Gacek / Paweł Malinowski /

Gacek po raz pierwszy na parkiecie siatkarskiej ekstraklasy pojawił się 26 października 2002 roku. Wywalczył dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe medale mistrzostw kraju, pięć Pucharów Polski, grał także w finałach klubowych mistrzostw świata, Ligi Mistrzów i Pucharu CEV. Od 2005 roku regularnie reprezentował Polskę, zdobywając m.in. wicemistrzostwo świata i mistrzostwo Europy. Przez lata był wzorem dla młodszych kolegów zarówno na boisku, jak i poza nim. Po piętnastu sezonach występów w najwyższej klasie rozgrywkowej Piotr Gacek postanowił jednak zakończyć karierę.

"Gato" z PlusLigą pożegna się w czwartek 13 kwietnia. Mecz z Cerradem Czarnymi Radom będzie jego 420. i zarazem ostatnim spotkaniem ligowym.

"Uznałem, że to odpowiedni czas, by zakończyć sportową karierę. Zawsze grałem o najwyższe cele, w silnych klubach z dużymi ambicjami i w takim też chcę rozegrać swój ostatni mecz. Cieszę się, że w ostatnich latach mojej kariery mogłem występować w Gdańsku. To miasto stało się moim drugim domem, tu odniosłem swoje ostatnie sukcesy w karierze zawodniczej i jestem szczęśliwy, że właśnie tutaj wybiegnę na parkiet po raz ostatni. Chcę godnie pożegnać się z gdańskimi kibicami, dla których przez ostatnie lata walczyłem o każdy punkt. Liczę, że tego dnia stawią się oni w ERGO ARENIE równie licznie, jak podczas spotkań, w których święciliśmy największe triumfy" - podkreślił Gacek, który z kibicami siatkówki w Polsce zamierza się oficjalnie pożegnać podczas sierpniowych mistrzostw Europy. 13 kwietnia po raz ostatni wybiegnie jednak na parkiet w roli zawodnika.