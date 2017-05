Aluron Virtu Warta Zawiercie z trenerem Zaninim i ambitnymi planami

Beniaminek PlusLigi siatkarzy Aluron Virtu Warta Zawiercie pod wodzą nowego trenera Emanuele Zaniniego ma się nie tylko utrzymać w elicie, ale i grać efektownie - powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

Włoch będzie pierwszym zagranicznym szkoleniowcem w historii klubu, Aluron jest też jego pierwszym polskim pracodawcą.

- Znał wcześniej nasze możliwości finansowe. Zaprosiliśmy go do Zawiercia i szybko osiągnęliśmy porozumienie. Nasza liga ma dobrą renomę. Trener ją zna, rozmawiał z włoskimi kolegami pracującymi w Polsce. Jego podopiecznym był kiedyś obecny selekcjoner Ferdinando De Giorgi - dodał Baran.

Asystentem Włocha został dotychczasowy szkoleniowiec Dominik Kwapisiewicz, który wprowadził drużynę do elity. - Szukaliśmy doświadczonego szkoleniowca, który jednocześnie byłby otwarty, chętny do dzielenia się swoją wiedzą. Było kilku kandydatów nie tylko z Europy, wybraliśmy Zaniniego - wyjaśnił Baran.

Zawiercianie będą grali w niewielkiej hali, której widownia po awansie zostanie powiększona z 1000 do 1500 miejsc. - Wiemy, że nasz trener w przeszłości prowadził zespoły w wielkich obiektach, ale nasz go nie przeraził. Wręcz stwierdził, że będzie naszym atutem - powiedział prezes.

Zaznaczył, że na kształt składu wpływ będzie miał demokratycznie cały sztab trenerski i władze klubu.

- Oglądałem spotkania barażowe i atmosfera, która panowała na trybunach była rewelacyjna. Podoba mi się charakter zawodników oraz to, że nie ma dla nich straconych piłek, co pokazali w niejednym meczu. Jesteśmy w trakcie budowania nowego składu. Chciałbym, aby nowy zespół cechowała charyzma oraz waleczność - powiedział trener cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Warta formalnie nie została jeszcze przyjęta do elity. - Rada Nadzorcza PLPS ma czas na decyzję do końca czerwca. My oczywiście nie możemy naciskać na jej przyspieszenie. Z drugiej strony nie możemy też czekać z budową zespołu. Dlatego wszelkie podpisywane umowy mają klauzulę wypowiedzenia w przypadku, gdybyśmy nie zostali przyjęci do PlusLigi - wyjaśnił Baran.

Podkreślił, że podstawowym celem zespołu będzie utrzymanie. - Ale to nie wyczerpuje ambicji ani naszych, ani trenera. Chodzi nam o to, drużyna grała widowiskowo, efektownie, żywiołowo. Jesteśmy w stanie zaakceptować nawet niższą pozycję w tabeli, jeśli zagramy tak, jak oczekują od kibice - powiedział szef klubu i firmy Aluron. Już wcześniej zapowiedział dwukrotnie zwiększenie budżetu w porównaniu z ostatnim sezonem.

52-letni Zanini prowadził kluby we Włoszech oraz reprezentacje Słowacji i Turcji.

Zawiercianie najpierw wygrali zmagania w 1. lidze, potem w barażach okazali się lepsi od broniącego się przed spadkiem AZS Częstochowa. Klub działa od 2011 roku jako stowarzyszenie. Skupia osoby, które same amatorsko też grają w siatkówkę. Aby występować w ekstraklasie muszą powołać spółkę. Warta okazała się lepsza w barażach od broniącego się przed spadkiem AZS Częstochowa. Serię do trzech zwycięstw skończyła wynikiem 3-1. Wcześniej w finale play off pierwszej ligi zawiercianie pokonali Ślepsk Suwałki 3-2.