Siatkarki Grotu Budowlanych Łódź wywalczyły Superpuchar Polski

Siatkarki Grotu Budowlanych Łódź po raz pierwszy w historii zdobyły Superpuchar Polski. W Dąbrowie Górniczej pokonały mistrza kraju Chemika Police 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 28:26).

Zdjęcie Radość zawodniczek Grotu Budowlanych Łódź /Michał Szalast /PAP

Po roku przerwy, władze żeńskiej ligi postanowiły wrócić do trwającej od 2005 roku tradycji rozgrywania przed inauguracją sezonu meczu o Superpuchar Polski. Chemik w poprzednim sezonie zdobył dublet, dlatego rywalem był finalista Pucharu Polski i jednocześnie wicemistrz kraju Grot Budowlani Łódź.

Oba zespoły podczas przygotowań były pozbawione uczestniczek zakończonych w niedzielę w Baku mistrzostwa Europy. Reprezentantki dopiero kilka dni temu wróciły do swoich klubów, dlatego na parkiecie widać było brak zgrania i trochę niedokładności.



Policzanki wystąpiły w tym meczu wyjątkowo pod wodzą drugiego trenera Piotra Mateli. Zastąpił on Jakuba Głuszaka, który w piątek został ojcem. W Chemiku nie zabrakło natomiast świeżo upieczonej mistrzyni Starego Kontynentu Stefany Veljković. Serbka grała znakomicie, jakby dla niej był to kolejny mecz turnieju w Baku, ale nie zawsze potrafiła zrozumieć intencje swojej rozgrywającej Izabeli Bełcik. Opiekun łodzianek Błażej Krzyształowicz do gry desygnował wszystkie kadrowiczki, które go nie zawiodły, a środkowa Agnieszka Kąkolewska została MVP spotkania.



Mecz stał na niezłym poziomie, a najwięcej emocji przyniósł czwarty set. W nim prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie, ale mistrzynie Polski dzięki skutecznej grze Katarzyny Zaroślińskiej-Król, Malwiny Smarzek i Marek Balkenstein-Grothues "odskoczyły" na cztery punkty (21:17). Wydawało się, że o losach Superpucharu zadecyduje tie-break, lecz ambitne zawodniczki Budowlanych szybko zniwelowały straty. Na zagrywce pojawiła się Julia Twardowska, a dysponujące najwyższym blokiem w lidze łodzianki skutecznie powstrzymywały rywalki. W końcówce Chemik miał piłki setowe, ale trzy ostatnie punkty padły łupem łodzianek.



Pojedynek o Superpuchar Polski był jednym z akcentów Memoriału Agaty Mróz, który w piątek rozpoczął się w Dąbrowie Górniczej. W turnieju oprócz gospodyń Tauronu MKS rywalizują węgierski Bekescsabai RSE, izraelski Hapoel Kfar-Saba Volleyball Club oraz czeski Sokół Frydek-Mistek.



Ekstraklasa siatkarek zainauguruje rozgrywki 14 października.

Grot Budowlani Łódź - Chemik Police 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 28:26)

Grot Budowlani Łódź: Pavla Vincourova, Agnieszka Kąkolewska, Gabriela Polańska, Martyna Grajber, Hana Cutra, Kaja Grobelna, Agata Witkowska (libero) - Julia Twardowska, Justyna Kędziora.

Chemik Police: Izabela Bełcik, Stefana Veljković, Katarzyna Gajgał-Anioł, Natalia Mędrzyk, Maret Balkenstein-Grothues, Katarzyna Zaroślińska-Król, Aleksandra Krzos (libero) - Sladjana Mirkovic, Malwina Smarzek, Agnieszka Bednarek-Kasza, Bianka Busa.