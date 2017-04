Siatkarki Chemika Police mistrzyniami Polski!

Siatkarki Chemika Police po raz czwarty z rzędu zdobyły tytuł mistrzyń Polski! W rewanżowym meczu wielkiego finału podopieczne Jakuba Głuszaka prowadziły z Budowlanymi Łódź 2:0 w setach i to gwarantowało im złoty medal. Ostatecznie policzanki wygrały 3:1.

Zdjęcie Katarzyna Zaroślińska i Aleksandra Jagieło cieszą się ze zdobycia złotego medalu /Fot. Marcin Bielecki /PAP

W Łodzi Chemik zdeklasował Budowlanych 3:0, co stawiało ten zespół w komfortowej sytuacji przed rewanżem. Obrończynie tytułu od złotego medalu dzieliły tylko dwa wygrane sety. Sensacji w Szczecinie nie było. Chemik potwierdził, że na krajowym podwórku nie ma sobie równych.

Przed większą część pierwszego seta łodzianki stawiały opór rywalkom. Przyjezdne prowadziły nawet 13:10. Bardzo dobrze w ekipie Budowlanych radziła sobie Kaja Grobelna. Wspierała ją Sylwia Pycia, dla której był to ostatni mecz w sportowej karierze. Gospodynie jednak zmobilizowały się i szybko odrobiły straty, a prym wiodły Katarzyna Zaroślińska i Stefana Veljković. Końcówka należała już do Chemika, który wygrał pierwszą partię 25:19.



W drugim secie łodzianki walczyły ambitnie, ale brakowało im siły ognia. Chemik kontrolował wydarzenia na boisku. Policzanki ani na chwilę się nie "odpuściły" i dopięły celu. Drugą partię wygrały równie pewnie, co pierwszą 25:20. Wynik 2:0 zapewniał Chemikowi czwarty z rzędy mistrzowski tytuł. Na świętowanie musiały jednak poczekać do zakończenia spotkania.

W trzeciej partii gospodynie wyraźnie się rozluźniły. Na dodatek, trener Głuszak dokonał zmian w składzie. Wykorzystały to siatkarki Budowlanych, które prowadziły niemal od początku seta. Chemik doprowadził do stanu 22:22, ale ostatnie słowo w tej odsłonie należało do łodzianek (25:22). Celebrowanie mistrzowskiego tytułu jeszcze trzeba było odłożyć.

Czwarty set był najbardziej zacięty. Chemik wygrał na przewagi 26:24 i cały mecz 3:1. Po ostatnim gwizdku sędziego polał się szampan.



Chemik Police - Budowlani Łódź 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 26:24)

Chemik: Joanna Wołosz, Anna Werblińska, Stefana Veljković, Katarzyna Zaroślińska, Aleksandra Jagieło, Agnieszka Bednarek-Kasza - Mariola Zenik (libero), Jelena Blagojevic, Izabela Bełcik, Aleksandra Krzos (libero), Katarzyna Gajgał-Anioł, Malwina Smarzek.

Chemik: Heike Beier, Gabriela Polańska, Pavla Vincourova, Martyna Grajber, Sylwia Pycia, Kaja Grobelna - Paulina Maj-Erwardt oraz Natalia Strózik, Julia Twardowska, Simona Dreczka, Ewelina Tobiasz.